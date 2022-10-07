Польоти відновляться: що потрібно для відкриття аеропортів та авіарейсів в Україні

Війна руйнує авіаційну інфраструктуру та ставить українські авіакомпанії на межу виживання. Якими є перспективи для відновлення української цивільної авіації.

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Якщо скористатися сервісом, який дозволяє відстежувати польоти літаків онлайн, можна побачити, як авіація обходить стороною український повітряний простір (див. скриншот). Адже після вторгнення Росії з 24 лютого 2022 року авіасполучення України зі світом стоїть на паузі. Працює лише військова авіація.

[ + – ] Сервіс, який відстежує онлайн-польоти літаків, показує, як авіація обходить стороною українське небо Фото: Скриншот

В огляді Фокусу "Відкрити небо. Як і коли авіакомпанії знову полетять з українських аеропортів" опитані експерти зробили припущення, що польоти в Україну цивільної авіації відновляться протягом 6-12 місяців. Однак для цього спочатку необхідно отримати дозвіл від відповідних інстанцій.

Андрій Гук, експерт з авіаційного права, партнер юридичної фірми "Анте", серед органів, які працюють у взаємодії з питань використання повітряного простору, називає РНБО, президента, уряд, Украерорух, Державіаслужбу та Генштаб ЗСУ.

Однак, на думку Кирила Новікова, засновника проєкту SkyDoctor, учасника Львівського оборонного кластера, єдина організація, яка фактично може дати дозвіл на відкриття повітряного простору, — ЗСУ, а точніше успішні дії української армії з деокупації України. Експерт наголошує, що без чітких гарантій з боку сил ПРО Європи та ППО України думати про відновлення польотів було б передчасно.

Однак у Мінінфраструктури розглядають можливість відкриття повітряного коридору в разі надання гарантій безпеки від міжнародних партнерів, зокрема ООН. Аналогічно діє так званий зерновий коридор, яким здійснюють безпечний експорт українського зерна морські судна. Як перший аеропорт, звідки почнуть виконуватися авіарейси, у Мінінфраструктури розглядають Львівський аеропорт. Для уточнення подробиць Фокус направив запит до Міністерства інфраструктури України, але станом на 6 жовтня відповіді не надійшли.

Втім, навіть за умови відкриття неба відновлення польотів цивільної авіації не відбудеться одномоментно. За словами Андрія Гука, для цього буде необхідно зробити такі кроки:

проінспектувати стан аеродромів, злітних смуг та терміналів

відновити необхідний персонал

пройти сертифікаційні процедури

Зі свого боку авіаперевізники мають:

повернути до роботи персонал та повітряні судна

домовитися з лізингодавцями та страховими компаніями

"Відновлення української авіації стане справжнім дивом та прецедентом, який вивчатимуть. Але, знаючи, які люди працюють у цій галузі, я переконаний, що відновлення буде", — висловлює сподівання Андрій Гук. Водночас експерт попереджає, що відновлення пасажирських авіаперевезень в Україні може бути повільним, важким, вимагатиме багато ресурсів та підтримки з боку держави.

Зі свого боку Кирило Новіков висловлює сподівання, що за наявності гарантій безпеки українська цивільна авіація вже за пів року зможе повернутися до показників середини 2021 року. На підтвердження цього експерт наводить аргумент, що після припинення польотів через пандемію Covid19 Україна відновила польоти чи не найкращими темпами в Європі.

Тим часом українські авіакомпанії мріють про небо над Україною. "Ми готові повернутися, як тільки це буде можливо. Команда, літаки — все готове. Ми прагнемо якнайшвидше знову літати в українському небі", — запевнили Фокус у компанії SkyUp.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажирський авіалайнер Wizz Air 13 вересня 2022 евакуювали з аеропорту Львова.

Також Фокус пояснював, чому в Україні діє заборона на польоти квадрокоптерів.