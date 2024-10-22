Польоти над Україною: в уряді уточнили, чи будуть рейси літаків

За словами Тимура Ткаченка, ситуація не дозволяє здійснювати польоти цивільної авіації. Небо над Україною буде закритим.

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Надання права авіакомпанії "Супернова ейрлайнз", яка належить "Новій пошті", не є фактичним дозволом на виконання польотів. Про це у себе в Telegram написав заступник міністра розвитку громад і територій України Тимур Ткаченко.

За його словами, поширюється новина про те, що компанія "Супернова ейрлайнз" отримала ліцензію на виконання регулярних міжнародних авіаперевезень за маршрутами Львів — Прага і Київ — Прага. Багато хто новину зрозумів "по-своєму" і почав заявляти про "часткове відкриття неба". Однак це не так.

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Ткаченко заявив, що відповідно до визначення, яке надає Повітряний кодекс України, авіаперевізник, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти повітряним транспортом, повинен отримати відповідний сертифікат і ліцензію на здійснення вищевказаної діяльності.

"Надане право не є фактичним дозволом на виконання польотів, а є лише комерційною можливістю перевезення завантаження за вказаними маршрутами. Наразі компанія отримала сертифікат експлуатанта, ліцензію на перевезення вантажів, тобто завершила цикл формування як авіакомпанія", — зазначив Ткаченко.

Він написав, що ситуація не дозволяє здійснювати польоти цивільної авіації.

Польоти над Україною: що відомо

Раніше Фокус писав, що Державна авіаційна служба України (ДАСУ) видала дозвіл на авіаперельоти, які можуть здійснюватися з Києва та Львова. Інформація про часткове відновлення міжнародного авіаційного сполучення з'явилася вдень 22 жовтня. Зазначено, що ДАСУ видала наказ про надання прав на експлуатацію повітряних ліній. Дозвіл отримало ТОВ "Супернова ерлайнз". Дозволено здійснювати сумарно 14 рейсів на тиждень: сім — за маршрутом Львів-Прага і ще сім — Київ-Прага.