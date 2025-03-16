Київ розпочинає підготовку дорожньої карти з моніторингу лінії фронту завдовжки 1300 км, — Сибіга

Київ проведе консультації з США та іншими країнами, наголосив глава МЗС. На його думку, Україні доведеться залучати миротворців для моніторингу режиму припинення вогню.

Related video

Україна хоче закінчити війну у 2025 році та не буде перешкоджати цьому процесу. Про це в інтерв'ю японському телеканалу NHK заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністр повідомив, що українська державна команда розпочне підготовку дорожньої карти щодо того, як контролювати довгу лінію фронту, що простягається на понад 1300 кілометрів.

Сибіга також заявив, що Україна проведе консультації з США та іншими країнами, зокрема, тому, що може знадобитися залучення міжнародного контингенту для моніторингу режиму припинення вогню.

Але він стверджував, що президент Росії Володимир Путін хоче війни, і що світ чекає відповіді від Москви. Тому очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що адміністрація президента США Дональда Трампа повинна чинити тиск на Росію, якщо Кремль відкине запропоноване Вашингтоном припинення вогню.

Нагадаємо, 15 березня президент України Володимир Зеленський утворив офіційну делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами, які забезпечуватимуть переговорний процес для досягнення справедливого миру. Очолив делегатів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а Андрій Сибіга, разом із міністром оборони Рустемом Умєровим та заступником керівника ОПУ Павлом Палісею увійшли до команди переговорників.

Американський Інститут вивчення війни заявив, що Кремль наразі намагається зірвати переговори про 30-денне перемир'я, звинувачуючи українські сили у воєнних злочинах у Курській області.