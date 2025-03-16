Кремль намагається зірвати переговори про 30-денне перемир'я, — ISW

Аналітики вважають, що Путін хоче також дискредитувати українських військових та підірвати підтримку України зі сторони Заходу.

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Російська армія повністю контролює місто Суджа у Курській області, хоча оточення українських сил на цьому напрямку аналітики не підтверджують. Паралельно Кремль активізує пропагандистську машину та каже, що у випадку, якщо ЗСУ не складуть зброю на Курщині, то російські військові їх ліквідують, про що заявляв зокрема експрезидент РФ Дмитро Медведєв. Росія намагається посилити пропаганду, аби зірвати переговорний процес, як повідомляють у своєму зведенні за 15 березня аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Кремль, ймовірно, готується посилити наратив, який звинувачує українські сили у воєнних злочинах у Курській області", — йдеться у повідомленні.

За інформацією аналітиків, у такий спосіб Путін хоче не лише дискредитувати військових ЗСУ, а й підірвати довіру до України та спричинити сумніви у Заходу щодо подальшої підтримки Києва та бажання вести добросовісні переговори. Крім того, дослідники кажуть, що у такий спосіб Кремль хоче зірвати укладення угоди про тимчасове перемир'я між Росією та Україною.

Іншою ціллю росіян у посиленні пропаганди проти ЗСУ може стати затягнення самого переговорного процесу. Таку думку підтверджують і деякі європейські лідери, зокрема Фінляндії, де президент напередодні заявляв про те, що цілі Путіна у російсько-українській війні залишаються незмінними.

Схожі дії Кремля аналітики спостерігали і раніше, у 2022 році, коли Путін шляхом посилення пропаганди та заяв про те, що солдати ЗСУ є воєнними злочинцями, намагався виправдати початок повномасштабного вторгнення, кажуть в Інституті вивчення війни.

Що кажуть у Білому домі

За підсумками зустрічі між спецпредставником Трампа Віткоффом з посадовцями Кремля президент США повідомляв, що переговори пройшли "дуже результативно". На його думку, Путін "хоче миру".

Також держсекретар США Марко Рубіо повідомляв напередодні, що у Білому домі спостерігають "позитивні зрушення" на шляху до укладення перемир'я та миру. Посадовець заявляв, що у США сподіваються на те, що сторони підуть на деякі поступки задля укладення мирної угоди.

Напередодні аналітики повідомляли про те, що Путін фактично відмовився від американсько-української пропозиції щодо припинення вогню.

Паралельно тривають розмови між США та Росією, в ході яких високопосадовці обговорюють наступні кроки у досягненні миру.