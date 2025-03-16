У Білому домі провели телефонну розмову з Кремлем: хто та про що спілкувався, деталі

Держсекретар Рубіо зателефонував до Кремля, де поспілкувався з головою МЗС Росії Лавровим: політики говорили серед іншого і про наступні кроки у досягненні миру.

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Увечері 15 березня державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо поспілкувався з очільником Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим: під час розмови посадовці торкнулися теми російсько-української війни. Про це повідомили на сайті Держдепартаменту США, зазначає Фокус.

Головною темою обговорення стали спеціальні військові операції США щодо стримування підтримуваних Іраном хуситів. Рубіо розповів Лаврову про те, що Америка більше не допустить нападів зі сторони хуситів на американські військові та комерційні судна, які пересуваються Червоним морем. За словами посадовця, американські військові продовжать стримування хуситів, які агресивно нападають на цивільні та військові об'єкти та судна.

В ході розмови посадовці також обговорили російсько-українську війну. Зокрема вони роз'яснили наступні кроки, які повинні відбутися в межах переговорів, що відбулися у Саудівській Аравії та стосуються зупинення бойових дій в Україні.

Крім того, Марко Рубіо з Сергієм Лавровим обговорили кроки щодо налагодження подальшої співпраці та відновленням зв'язку між Сполученими Штатами та Росією.

Водночас у Білому домі очікують на позитивні зрушення на шляху до укладення перемир'я між Росією та Україною. Марко Рубіо раніше повідомляв про те, що у США сподіваються на певні поступки від обох сторін конфлікту, на які ті мають погодитися, аби покласти край бойовим діям.

Дональд Трамп запевняє, що зустріч його спецпредставника Віткоффа з посадовцями Кремля пройшла "дуже результативно". 14 березня президент США повідомив ЗМІ про "кілька хороших дзвінків", які Білий дім провів з Росією та Україною, зазначивши, що Київ погодився на припинення бойових дій.

15 березня Дональд Трамп знову нагадав про те, що зустріч у Кремлі була "дуже результативною", накинувшись на ЗМІ зі звинуваченнями у тому, що ті подають неправдиву інформацію.

Водночас у Європі вважають, що Путін просто "тягне час", а при цьому його головні цілі у російсько-українській війні залишаються незмінними. Таку думку зокрема висловили у Фінляндії.