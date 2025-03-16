В Белом доме провели телефонный разговор с Кремлем: кто и о чем общался, детали

Госсекретарь Рубио позвонил в Кремль, где пообщался с главой МИД России Лавровым: политики говорили среди прочего и о следующих шагах в достижении мира.

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Вечером 15 марта государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио пообщался с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым: во время разговора чиновники затронули тему российско-украинской войны. Об этом сообщили на сайте Госдепартамента США, отмечает Фокус.

Главной темой обсуждения стали специальные военные операции США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов. Рубио рассказал Лаврову о том, что Америка больше не допустит нападений со стороны хуситов на американские военные и коммерческие суда, которые передвигаются по Красному морю. По словам чиновника, американские военные продолжат сдерживание хуситов, которые агрессивно нападают на гражданские и военные объекты и суда.

В ходе разговора чиновники также обсудили российско-украинскую войну. В частности они разъяснили следующие шаги, которые должны состояться в рамках переговоров, состоявшихся в Саудовской Аравии и касающихся остановки боевых действий в Украине.

Кроме того, Марко Рубио с Сергеем Лавровым обсудили шаги по налаживанию дальнейшего сотрудничества и восстановлением связи между Соединенными Штатами и Россией.

В то же время в Белом доме ожидают положительных сдвигов на пути к заключению перемирия между Россией и Украиной. Марко Рубио ранее сообщал о том, что в США надеются на определенные уступки от обеих сторон конфликта, на которые те должны согласиться, чтобы положить конец боевым действиям.

Дональд Трамп уверяет, что встреча его спецпредставителя Уиткоффа с чиновниками Кремля прошла "очень результативно". 14 марта президент США сообщил СМИ о "нескольких хороших звонках", которые Белый дом провел с Россией и Украиной, отметив, что Киев согласился на прекращение боевых действий.

15 марта Дональд Трамп снова напомнил о том, что встреча в Кремле была "очень результативной", набросившись на СМИ с обвинениями в том, что те подают ложную информацию.

В то же время в Европе считают, что Путин просто "тянет время", а при этом его главные цели в российско-украинской войне остаются неизменными. Такое мнение в частности высказали в Финляндии.