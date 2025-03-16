"Больные дегенераты": Трамп набросился на СМИ с обвинениями, что его так разозлило

Американский лидер возмутился из-за новостей, которые прочитал в сети, касающихся его спецпредставителя и Кремля.

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Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф на днях посетил Россию, где побывал в Москве с миссией проведения переговоров по заключению соглашения о временном прекращении огня в Украине. После этого СМИ выяснили, что в Кремле решили не спешить на встречу с посланником Трампа, и заставили его долгое время ожидать. На фоне этого Дональд Трамп набросился на работников медиа: соответствующее сообщение появилось на его странице в Truth Social 15 марта.

Американский лидер обвинил журналистов в том, что они освещают фейковые новости, а информацию о длительном ожидании Уиткоффа начали распространять из-за неуверенности в себе.

"Единственная причина, почему они придумали эту историю, — это попытка унизить себя, потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно освещать новости", — написал Трамп.

Скриншот | сообщение Трампа

В то же время президент опроверг новость о длительном ожидании Виткоффа, отметив, что такого на самом деле не было.

"Не было никакого девятичасового ожидания, или вообще никакого ожидания!", — сообщил Трамп.

Также политик вспомнил о самих переговорах с Кремлем в Москве 13 марта. Трамп отметил, что они были довольно результативными.

"Другие встречи с другими представителями России состоялись, и, очевидно, они заняли определенное время, но были очень продуктивными. Оттуда все пошло быстро и эффективно, и есть все признаки, надеемся, очень хорошие!", — написал он.

Длительное ожидание спецпредставителя Трампа Уиткоффа на встречу в Кремле

14 марта, после возвращения Стива Уиткоффа в Америку с результатами переговоров с российской стороной, в СМИ появилась информация о том, что посланнику Трампа пришлось ждать в течение нескольких часов встречи с кремлевскими чиновниками. Всего Уиткофф пробыл в Москве более 12 часов, как выяснили журналисты.

Напомним, 13 марта президент Зеленский заявил о том, что Путин готовит отказ Трампу по соглашению о прекращении огня.

Сам Путин 13 марта сообщал о том, что готов к перемирию, однако его беспокоят некоторые "нюансы".