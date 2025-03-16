"Хворі дегенерати": Трамп накинувся на ЗМІ зі звинуваченнями, що його так розлютило

Американський лідер обурився через новини, які прочитав у мережі, що стосувалися його спецпредставника та Кремля.

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Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф цими днями відвідав Росію, де побував у Москві із місією проведення переговорів щодо укладення угоди про тимчасове припинення вогню в Україні. Після цього ЗМІ з'ясували, що у Кремлі вирішили не поспішати на зустріч із посланцем Трампа, та змусили його довгий час очікувати. На тлі цього Дональд Трамп накинувся на працівників медіа: відповідний допис з'явився на його сторінці у Truth Social 15 березня.

Американський лідер звинуватив журналістів у тому, що вони висвітлюють фейкові новини, а інформацію про тривале очікування Віткоффа почали поширювати через невпевненість у собі.

"Єдина причина, чому вони вигадали цю історію, — це намагання принизити себе, тому що вони хворі дегенерати, які мають почати правильно висвітлювати новини", — написав Трамп.

Скріншот | допис Трампа

Водночас президент спростував новину про тривале очікування Віткоффа, зазначивши, що такого насправді не було.

"Не було ніякого дев'ятигодинного очікування, або взагалі ніякого очікування!", — повідомив Трамп.

Також політик згадав про самі переговори із Кремлем у Москві 13 березня. Трамп зазначив, що вони були доволі результативними.

"Інші зустрічі з іншими представниками Росії відбулися, і, очевидно, вони зайняли певний час, але були дуже продуктивними. Звідти все пішло швидко і ефективно, і є всі ознаки, сподіваємося, дуже хороші!", — написав він.

Тривале очікування спецпредставника Трампа Віткоффа на зустріч у Кремлі

14 березня, після повернення Стіва Віткоффа до Америки із результатами переговорів з російською стороною, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що посланцеві Трампа довелося чекати упродовж кількох годин на зустріч із кремлівськими високопосадовцями. Всього Віткофф пробув у Москві понад 12 годин, як з'ясували журналісти.

Нагадаємо, 13 березня президент Зеленський заявив про те, що Путін готує відмову Трампу щодо угоди про припинення вогню.

Сам Путін 13 березня повідомляв про те, що готовий до перемир'я, однак його турбують деякі "нюанси".