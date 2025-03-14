Спецпредставник Трампа Віткофф завершив переговори у Москві: що відомо, — Fox News

Посланець Трампа зустрівся із представниками Кремля: у Білому домі висловили "обережний оптимізм" щодо результатів цих перемовин.

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Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф повертається до США із результатами переговорів із високопосадовцями у Кремлі, які відбулися увечері 13 березня, аби передати їх очільнику Білого дому. Про це стало відомо із повідомлення радника американського президента з питань нацбезпеки Майка Волца, яке той озвучив в ефірі телеканалу Fox News.

"Я розмовляв зі своїм колегою, який перебуває там, і він повертається назад", — зазначив Волтц.

За його словами, Віткофф має привезти до Білого дому результати перемовин із Кремлем та озвучити Дональдові Трампу головні тези, які пролунали від російської сторони під час зустрічі у Москві.

"Він повертається, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків", — повідомив радник.

Деталей щодо зустрічі американської та російської сторін у Москві Вотлц поки що не розкриває. Він лише додав журналістам, що може висловити "обережний оптимізм" стосовно зустрічі Віткоффа та представників Кремля.

Говорячи про "оптимізм" щодо переговорів, які відбулися у Москві, Волтц має на увазі перспективи врегулювання російсько-української війни та завершення бойових дій. Однак радник Трампа додає, що не буде "забігати наперед" та привідкривати оптимістичні результати перемовин до того, як це зробить президент США.

Зустріч Віткоффа та представників Кремля у Москві: що відомо

13 березня стало відомо, що вранці спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, а ввечері планується його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова була запланована після переговорів російського лідера з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і мала відбутися у 1-му корпусі Кремля. Темою перемовин, за попередньою інформацією, мало бути припинення бойових дій та співпраця між США та РФ.

За кілька днів до цього у ЗМІ повідомляли, що Трамп послав Віткоффа на зустріч із Путіним.

Нагадаємо, 13 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Володимир Путін готується відмовити Києву та США в укладенні тимчасового перемир'я на полі бою.