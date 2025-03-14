Еще не слышали предложений Путина: какие ожидания Белого дома, — Рубио (видео)

Белый дом ожидает, что РФ и Украина согласятся на уступки ради завершения войны, заявил госсекретарь Марко Рубио. В Вашингтоне вот-вот узнают, что предлагает Владимир Путин.

Related video

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что Белый дом заметил положительные сдвиги на пути к перемирию и миру. Вашингтон ожидает возвращения из Москвы спецпредставителя Стива Уиткоффа, и тогда будут точно знать, какие предложения Кремля. О переговорах американского и российского президентов Рубио рассказал во время пресс-конференции на встрече "Большой Семерки", которую транслировал телеканал CNN-News18.

Рубио объяснил позицию США на переговорах с Путиным. По его словам, в Белом доме "не собираются позволять вещи, с которыми мы не согласны" и не будут препятствовать "вещам", которые приближают к цели. Чиновник уточнил, что между Москвой и Вашингтоном нашлось много тем, по которым они пришли к согласию. Администрация Трампа ожидает возвращения спецпредставителя, чтобы узнать подробнее позицию Кремля.

"По нашему мнению, это было очень позитивное и продуктивное общение. Есть основания быть осторожными, и я оптимистично настроен. [Уиткофф] должен вернуться, и, надеюсь, мы соберемся на этих выходных. Мы подробнее изучим российскую позицию и президент определит, какие дальнейшие шаги", — сказал он.

Представитель Белого дома пояснил, что вскоре Трамп подробно изучит предложения Путина, которые везет Виткофф: он их еще не видел. Американский президент знает, что решить все проблемы будет непросто из-за сложной ситуации, но есть положительные ощущения, отметил чиновник.

"Мы узнаем больше, когда специальный посланник вернется. Есть основания для осторожного оптимизма. Но тем самым мы продолжаем признавать, что это тяжелая и сложная ситуация. Это будет непросто", — отметил Рубио.

Госсекретарь также выразил уверенность, что участники переговоров сделали несколько шагов в направлении завершения войны. При этом он признал, что шаги навстречу должны делать обе стороны — и РФ, и Украина.

"Это положительный импульс. Мы увидим, что готовы сделать Россия и другие. Очевидно, должны быть вещи, приемлемые для Украины. Но это была хорошая неделя на этом фронте, но еще много работы, которую нужно сделать", — подытожил представитель Белого дома.

30-дневное перемирие — детали переговоров

Отметим, 11 марта в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США по 30-дневному перемирию. Согласно идее Белого дома, должен прекратиться огонь на земле, а также в воздухе и в море. После этого в Москву полетел спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который должен был проинформировать Кремль о деталях переговоров.

13 марта президент Владимир Путин перед встречей с Виткоффом озвучил свою позицию относительно 30-дневного перемирия. Он заявил, что Украина не должна перевооружаться. Кроме того, отметил, что видит проблемы с якобы "окруженными" бойцами ВСУ в Курской области и на восточном фронте. Также у главы Кремля есть вопрос, как будут следить за режимом тишины на тысячекилометровом фронте.

Напоминаем, Марко Рубио ответил на вопрос, как Белый дом видит организацию мониторинга во время перемирия. 14 марта появилась реакция Трампа на заявления Путина об "окружении" украинских бойцов.