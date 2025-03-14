Ще не чули пропозицій Путіна: які очікування Білого дому, — Рубіо (відео)

Білий дім очікує, що РФ та Україна погодяться на поступки заради завершення війни, заявив держсекретар Марко Рубіо. У Вашингтоні ось-ось дізнаються, що пропонує Володимир Путін.

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо повідомив, що Білий дім помітив позитивні зрушення на шляху до перемир'я та миру. Вашингтон очікує повернення з Москви спецпредставника Стіва Віткоффа, і тоді будуть точно знати, які пропозиції Кремля. Про переговори американського та російського президентів Рубіо розповів під час пресконференції на зустрічі "Великої Сімки", яку транслював телеканал CNN-News18.

Рубіо пояснив позицію США на переговорах з Путіним. З його слів, у Білому домі "не збираються дозволяти речі, з якими ми не погоджуємося" і не перешкоджатимуть "речам", які наближають до цілі. Посадовець уточнив, що між Москвою та Вашингтоном знайшлось багато тем, щодо яких вони дійшли згоди. Адміністрація Трампа очікує повернення спецпредставника, щоб дізнатись детальніше позицію Кремля.

"На нашу думку, це було дуже позитивне та продуктивне спілкування. Є підстави бути обережними, і я оптимістично налаштований. [Віткофф] має повернутися, і, сподіваюся, ми зберемося на цих вихідних. Ми детальніше вивчимо російську позицію і президент визначить, які подальші кроки", — сказав він.

Представник Білого дому пояснив, що незабаром Трамп детально вивчить пропозиції Путіна, які везе Віткофф: він їх ще не бачив. Американський президент знає, що розв'язати усі проблеми буде непросто через складну ситуацію, але є позитивні відчуття, зауважив посадовець.

"Ми дізнаємося більше, коли спеціальний посланник повернеться. Є підстави для обережного оптимізму. Але тим самим ми продовжуємо визнавати, що це важка і складна ситуація. Це буде непросто", — зауважив Рубіо.

Держсекретар також висловив впевненість, що учасники перемовин зробили кілька кроків у напрямку завершення війни. При цьому він визнав, що кроки назустріч мають робити обидві сторони — і РФ, і Україна.

"Це позитивний імпульс. Ми побачимо, що готові зробити Росія та інші. Очевидно, мають бути речі, прийнятні для України. Але це був хороший тиждень на цьому фронті, але ще багато роботи, яку потрібно зробити", — підсумував представник Білого дому.

30-денне перемир'я — деталі перемовин

Зазначимо, 11 березня в Саудівській Аравії Україна погодилась на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я. Згідно з ідеєю Білого дому, повинен припинитись вогонь на землі, а також у повітрі та в морі. Після цього у Москву полетів спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який мав поінформувати Кремль про деталі перемовин.

13 березня президент Володимир Путін перед зустріччю з Віткоффом озвучив свою позицію щодо 30-денного перемир'я. Він заявив, що Україна не повинна переозброюватись. Крім того, зауважив, що бачить проблеми з начебто "оточеними" бійцями ЗСУ в Курській області та на східному фронті. Також у очільника Кремля є питання, як будуть стежити за режимом тиші на тисячокілометровому фронті.

Нагадуємо, Марко Рубіо відповів на питання, як Білий дім бачить організацію моніторингу під час перемир'я. 14 березня з'явилась реакція Трампа на заяви Путіна про "оточення" українських бійців.