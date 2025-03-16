Киев начинает подготовку дорожной карты по мониторингу линии фронта длиной 1300 км, — Сибига

Киев проведет консультации с США и другими странами, подчеркнул глава МИД. По его мнению, Украине придется привлекать миротворцев для мониторинга режима прекращения огня.

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Украина хочет закончить войну в 2025 году и не будет препятствовать этому процессу. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министр сообщил, что украинская государственная команда начнет подготовку дорожной карты относительно того, как контролировать длинную линию фронта, простирающуюся более чем на 1300 километров.

Сибига также заявил, что Украина проведет консультации с США и другими странами, в частности, потому, что может понадобиться привлечение международного контингента для мониторинга режима прекращения огня.

Но он утверждал, что президент России Владимир Путин хочет войны, и что мир ждет ответа от Москвы. Поэтому глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа должна оказывать давление на Россию, если Кремль отвергнет предложенное Вашингтоном прекращение огня.

Напомним, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский создал официальную делегацию для взаимодействия с международными партнерами, которые будут обеспечивать переговорный процесс для достижения справедливого мира. Возглавил делегатов руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Андрей Сибига, вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и заместителем руководителя ОПУ Павлом Палисей вошли в команду переговорщиков.

Американский Институт изучения войны заявил, что Кремль сейчас пытается сорвать переговоры о 30-дневном перемирии, обвиняя украинские силы в военных преступлениях в Курской области.