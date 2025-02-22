Колишня стюардеса розповіла, які секрети авіалінії приховують від пасажирів: деталі

Колишня стюардеса з Аргентини Барбара говорить, що авіалінії приховують від пасажирів питання щодо багажу, розміщення особистих речей та високої ймовірності крадіжки на борту літака.

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31-річна аргентинська ексбортпровідниця Барбара Бачіреллі розповідає, що одними з найчастіших проблем серед пасажирів є крадіжки на борту літака та питання розміщення ручного багажу. Про це повідомляє видання Mirror.

Жінка розповідає, що часто в польоті пасажири перестають бувати уважними, і є речі, про які вони "не знають" або "просто "забувають", як тільки опиняються на борту літака.

"Є речі, які можуть перетворити політ на незручну або навіть небезпечну ситуацію. Від хаосу ручної поклажі до крадіжок у літаку, є приховані істини, які авіакомпанії вам не розповідають. І коли ви дізнаєтесь, може бути вже надто пізно", — розповідає стюардеса.

Барбара зізнається, що більшість пасажирів має знати, що їх можуть обікрасти в будь-яку мить. Попри те, що члени екіпажу дуже ретельно стежать за порядком на рейсах, однак запобігти такій проблемі дуже непросто.

"Деякі злодії навіть купують квитки, щоб просто сісти в літак і вкрасти. Багато авіакомпаній не несуть відповідальності, якщо щось зникне, і навіть якщо ви повідомите про крадіжку після приземлення, знайти ваші речі майже неможливо", — констатує пані Бачіреллі та радить тримати цінні речі завжди при собі.

Ще одним важливим моментом, який варто знати пасажирам під час польоту, є міф про "зарезервоване місце" для багажу. Стюардеса каже, що у літаку такого просто не передбачено, зокрема у салоні пасажирського лайнера.

"Коли ви купуєте квиток, авіакомпанія продає вам лише перевезення з пункту А в пункт Б. Усе інше є додатковим. Ви не платите за конкретне місце для багажу, а лише за право взяти з собою ручну поклажу, якщо це дозволяє ваш тариф. Це означає, що ви можете сидіти в першому ряду, але якщо багажні відсіки заповнені, то вам, можливо, доведеться розмістити свою сумку не ближче ніж біля 15 або навіть 30-го ряду місць. Це не ідеально, але цілком нормально", — говорить жінка.

За її словами, варто раніше приходити на рейс для розміщення ручного багажу, однак це не є гарантією, що все мине "без проблем". Тому важливо під час посадки повідомити екіпаж про ручний багаж, якщо потрібне буде місце в салоні для нього.

Також пані Бачіреллі радить всім туристам оцінювати вагу своєї ручної поклажі. За словами колишньої стюардеси, це варто зробити з низки причин.

"Перед поїздкою зробіть тест вдома — якщо можете самі підняти валізу над головою, то все чудово. Однак якщо не зможете — краще здайте в багаж. Уявіть, що вам доведеться таку нелегку сумку покласти у місце для багажу. Тому краще звідти перемістити речі та віддати до багажу", — розповідає колишня стюардеса.

Вона додає, що екіпаж не допомагатиме пасажирам у підйомі та розміщенні багажу у відсіки, адже тоді доведеться підіймати сотні таких валіз. Попри всіляке бажання персоналу сприяти всім присутнім на борту, однак "таскати ваші валізи вони точно не планують і не збираються".

Раніше повідомлялося, як стюардеса відкрила аварійний вихід й вийшла на крило літака. На опублікованих кадрах можна побачити, як бортпровідниці Eastar Jet, одягнені в офіційну форму, виходять на ліве крило Boeing 737, щоб зробити ефектні кадри.

Згодом стало відомо про те, що в стюардес на борту існує спеціальна мова. Дві стюардеси розповіли, що в них є кілька секретних фраз, які допомагають обмінюватися інформацією, не розкриваючи справжнього сенсу