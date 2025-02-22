Бывшая стюардесса рассказала, какие секреты авиалинии скрывают от пассажиров: детали

Бывшая стюардесса из Аргентины Барбара говорит, что авиалинии скрывают от пассажиров вопросы относительно багажа, размещения личных вещей и высокой вероятности кражи на борту самолета.

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31-летняя аргентинская экс-бортпроводница Барбара Бачирелли рассказывает, что одними из самых частых проблем среди пассажиров являются кражи на борту самолета и вопрос размещения ручного багажа. Об этом сообщает издание Mirror.

Женщина рассказывает, что часто в полете пассажиры перестают быть внимательными, и есть вещи, о которых они "не знают" или "просто "забывают", как только оказываются на борту самолета.

"Есть вещи, которые могут превратить полет в неудобную или даже опасную ситуацию. От хаоса ручной клади до краж в самолете, потому есть скрытые истины, которые авиакомпании вам не рассказывают. И когда вы узнаете, может быть уже слишком поздно", — рассказывает стюардесса.

Барбара признается, что большинство пассажиров должно знать, что их могут обокрасть в любой момент. Несмотря на то, что члены экипажа очень тщательно следят за порядком на рейсах, однако предотвратить такую проблему очень непросто.

"Некоторые воры даже покупают билеты, чтобы просто сесть в самолет и украсть. Многие авиакомпании не несут ответственности, если что-то исчезнет, и даже если вы сообщите о краже после приземления, найти ваши вещи почти невозможно", — констатирует г-жа Бачирелли и советует держать ценные вещи всегда при себе.

Еще одним важным моментом, который следует знать пассажирам во время полета, является миф о "зарезервированном месте" для багажа. Стюардесса говорит, что в самолете такого просто не предусмотрено, в частности в салоне пассажирского лайнера.

"Когда вы покупаете билет, авиакомпания продает вам только перевозку из пункта А в пункт Б. Все остальное является дополнительным. Вы не платите за конкретное место для багажа, а только за право взять с собой ручную кладь, если это позволяет ваш тариф. Это означает, что вы можете сидеть в первом ряду, но если багажные отсеки заполнены, то вам, возможно, придется разместить свою сумку не ближе чем возле 15 или даже 30-го ряда мест. Это неидеально, но вполне нормально", — говорит женщина.

По ее словам, стоит раньше приходить на рейс для размещения ручного багажа, однако это не является гарантией, что все пройдет "без проблем". Поэтому важно во время посадки сообщить экипажу о ручном багаже, если нужно будет место в салоне для него.

Также госпожа Бачирелли советует всем туристам оценивать вес своей ручной клади. По словам бывшей стюардессы, это стоит сделать по ряду причин.

"Перед поездкой сделайте тест дома — если можете сами поднять чемодан над головой, то все отлично. Однако если не сможете — лучше сдайте в багаж. Представьте, что вам придется такую нелегкую сумку положить на место для багажа. Поэтому лучше оттуда переместить вещи и сдать в багаж", — рассказывает бывшая стюардесса.

Она добавляет, что экипаж не будет помогать пассажирам в подъеме и размещении багажа в отсеки, ведь тогда придется поднимать сотни таких чемоданов. Несмотря на всяческое желание персонала способствовать всем присутствующим на борту, однако "таскать ваши чемоданы они точно не планируют и не собираются".

Ранее сообщалось, как стюардесса открыла аварийный выход и вышла на крыло самолета. На опубликованных кадрах можно увидеть, как бортпроводницы Eastar Jet, одетые в официальную форму, выходят на левое крыло Boeing 737, чтобы сделать эффектные кадры.

Впоследствии стало известно о том, что у стюардесс на борту существует специальный язык. Две стюардессы рассказали, что у них есть несколько секретных фраз, которые помогают обмениваться информацией, не раскрывая истинного смысла