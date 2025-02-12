Секретный язык стюардесс: о чем говорят бортпроводники во время полета

Две стюардессы рассказали, что у них есть несколько секретных фраз, которые помогают обмениваться информацией, не раскрывая истинного смысла

Related video

Если вам когда-либо казалось, что стюардессы переговариваются между собой о пассажирах, то, возможно, вы были правы. Авиаперсонал действительно обсуждает тех, кто находится на борту, используя при этом специальный код. Об этом пишет Express.

Две стюардессы рассказали, что у них есть несколько секретных фраз, которые помогают обмениваться информацией, не раскрывая истинного смысла. Например, если вы услышите, как они называют кого-то "Боб", это вовсе не имя, а аббревиатура, означающая "Baby On Board" — то есть привлекательный пассажир на борту.

Кроме того, фраза "ура" при выходе из самолета может быть намеком на тайную симпатию со стороны бортпроводника. Один из анонимных членов экипажа признался, что если на борту замечен особенно привлекательный пассажир, его местоположение тут же становится известным всему экипажу.

"Мы сообщаем, где он сидит, будем с ним особенно милы и даже можем сделать приятные подарки", — поделился источник. Иногда дело доходит до обмена номерами телефонов, которые пишут прямо на салфетках.

Иллюстративное фото Фото: VistaJet

Более того, стюардессы не против продолжить общение после приземления, особенно в таких местах, как Лас-Вегас.

"Во время полетов часто обмениваются номерами, так что не стесняйтесь пригласить стюардессу на свидание – возможно, она согласится", — добавил источник.

Однако во время перелета стоит думать не только о флирте, но и о еде. Бортпроводница Камила Якубякова, имеющая трехлетний опыт работы, отметила, что вкус блюд на борту заметно отличается от привычного. Из-за измененного давления и сухого воздуха обоняние и вкусовые рецепторы работают на 20% слабее, а потому еда может казаться менее насыщенной.

"По этой причине блюда на борту часто пересаливают, но я предпочитаю брать с собой собственные закуски", — поделилась стюардесса.

Ранее Фокус сообщал, что стюардессы предупреждают гостей отелей с помощью записок. Сотрудники авиакомпаний, которые проводят в гостиницах больше времени, чем обычные туристы, разработали свои способы проверки чистоты номеров и решили поделиться ими с другими гостями.

Также стало известно, что бесплатный круиз обошелся мужчине в 47 тысяч долларов. Майк Кэмерон и его подруга Тамра Мастерман выиграли морскую прогулку, за которую им не надо было платить. Спустя несколько дней после начала путешествия мужчина почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, которая дорого обошлась ему.