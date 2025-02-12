Секретна мова стюардес: про що говорять бортпровідники під час польоту

Дві стюардеси розповіли, що в них є кілька секретних фраз, які допомагають обмінюватися інформацією, не розкриваючи справжнього сенсу

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Якщо вам коли-небудь здавалося, що стюардеси перемовляються між собою про пасажирів, то, можливо, ви мали рацію. Авіаперсонал дійсно обговорює тих, хто перебуває на борту, використовуючи при цьому спеціальний код. Про це пише Express.

Дві стюардеси розповіли, що в них є кілька секретних фраз, які допомагають обмінюватися інформацією, не розкриваючи істинного змісту. Наприклад, якщо ви почуєте, як вони називають когось "Боб", це зовсім не ім'я, а абревіатура, що означає "Baby On Board" — тобто привабливий пасажир на борту.

Крім того, фраза "ура" під час виходу з літака може бути натяком на таємну симпатію з боку бортпровідника. Один з анонімних членів екіпажу зізнався, що якщо на борту помічено особливо привабливого пасажира, його місце розташування одразу ж стає відомим усьому екіпажу.

"Ми повідомляємо, де він сидить, будемо з ним особливо милі й навіть можемо зробити приємні подарунки", — поділилося джерело. Іноді справа доходить до обміну номерами телефонів, які пишуть просто на серветках.

Ілюстративне фото Фото: VistaJet

Ба більше, стюардеси не проти продовжити спілкування після приземлення, особливо в таких місцях, як Лас-Вегас.

"Під час польотів часто обмінюються номерами, тож не соромтеся запросити стюардесу на побачення — можливо, вона погодиться", — додало джерело.

Однак під час перельоту варто думати не лише про флірт, а й про їжу. Бортпровідниця Каміла Якубякова, яка має трирічний досвід роботи, зазначила, що смак страв на борту помітно відрізняється від звичного. Через змінений тиск і сухе повітря нюх і смакові рецептори працюють на 20% слабкіше, а тому їжа може здаватися менш насиченою.

"З цієї причини страви на борту часто пересолюють, але я вважаю за краще брати з собою власні закуски", — поділилася стюардеса.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеси попереджають гостей готелів за допомогою записок. Співробітники авіакомпаній, які проводять у готелях більше часу, ніж звичайні туристи, розробили свої способи перевірки чистоти номерів і вирішили поділитися ними з іншими гостями.

Також стало відомо, що безплатний круїз обійшовся чоловікові в 47 тисяч доларів. Майк Кемерон і його подруга Тамра Мастерман виграли морську прогулянку, за яку їм не треба було платити. Через кілька днів після початку подорожі чоловік відчув себе погано і звернувся по медичну допомогу, яка дорого обійшлася йому.