Супруги перепутали чемоданы и оказались в центре скандала: что они нашли внутри (фото)

Ошибка с багажом едва не стоила туристам свободы. Супруги взяли чужой чемодан, в котором позже нашли запрещенное вещество.

Необычный инцидент произошел с тайской супружеской парой, впервые отправившейся за границу. По ошибке они взяли чужой чемодан, внутри которого находилось 24 килограмма каннабиса. Об этом пишет Need To Know.

Супруги прилетели в аэропорт Суварнабхуми (Таиланд) из Сураттани и ожидали пересадку на рейс в Японию. Они везли с собой красную сумку и черный чемодан, но в аэропорту по ошибке взяли похожий багаж другого пассажира. Настоящий владелец чемодана быстро сообщил о пропаже, но сотрудники аэропорта не смогли связаться с семьей, так как номер был зарегистрирован на их дочь, организовавшую поездку.

Пара спокойно села на самолет и уже в Японии, пытаясь достать туалетные принадлежности, обнаружила, что чемодан не открывается. После звонка дочери они проверили багажную бирку и поняли, что он им не принадлежит. С помощью гида удалось вскрыть чемодан, внутри которого оказались 24 кг сушеной конопли. О находке немедленно сообщили в аэропорт, после чего началось девятичасовое расследование.

Японские таможенные службы убедились, что супруги не намеревались провозить наркотики Фото: NTK

В итоге японские таможенные службы убедились, что супруги не намеревались провозить наркотики. Несмотря на пережитый стресс, на следующий день пара смогла продолжить свой отдых у подножия Фудзи.

Издание отмечает, что этот случай вызвал вопросы о системе безопасности в аэропортах Таиланда. Тайский гид, сопровождавший пару, выразил удивление, как столь крупная партия наркотиков смогла беспрепятственно пройти через две воздушные гавани страны.

