Трасса вместо аэродрома: в Таиланде показали, как Gripen может взлетать с обычной автодороги (видео)

На глазах у сотен зрителей летчик JAS 39 Gripen Королевских ВВС Таиланда показал мастер-класс, использовав в качестве взлетно-посадочной полосы гражданскую асфальтную дорогу.

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Таиландское шоссе 41, проходящее через провинцию Сураттани, ненадолго превратилось в импровизированную взлетно-посадочную полосу для истребителя JAS 39 Gripen Королевских ВВС Таиланда. В соцсетях 27 февраля появилось видео, как шведский истребитель на глазах у зрителей взлетает с обычной четырехполосной трассы, а спустя несколько минут приземляется.

Этот маневр стал демонстрацией редкой способности Gripen оперировать вне традиционных аэродромов. В рамках учений истребитель был заправлен с мобильной топливозаправочной установки, прошел техническую проверку и вновь отправился на задание – и все это за считанные минуты.

По информации западных обозревателей, учения с использованием автотрассы как взлетно-посадочной полосы демонстрируют одну из ключевых особенностей Gripen – способность действовать в условиях разрушенной инфраструктуры. Эта концепция уходит корнями в военную доктрину Швеции времен холодной войны, когда в случае удара по авиабазам ВВС страны должны были рассредоточиться по автодорогам.

Технические особенности, обеспечивающие такие возможности:

высоко расположенные воздухозаборники, предотвращающие попадание мусора с дороги в двигатель;

усиленное шасси, способное выдерживать посадку на неровное покрытие;

предкрылки, обеспечивающие дополнительную подъемную силу, сокращая длину разбега и посадки;

минимальное время развертывания. Как показала демонстрация, наземные экипажи могут подготовить самолет к вылету за 10 минут.

Gripen в составе ВВС Таиланда

Появление Gripen в Таиланде стало следствием модернизации национальных ВВС, начавшейся в 2006 году. Страна искала замену устаревающим F-5 Tiger и ранним версиям F-16, рассматривая три варианта:

JAS 39 Gripen (Швеция);

F-16 Block 50 (США);

Су-30МК (Россия).

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В 2008 году Бангкок выбрал Gripen, подписав контракт с Saab на сумму 600 миллионов долларов на поставку шести самолетов (четыре одноместных JAS 39C и два двухместных JAS 39D), а в 2010 году был сделан дополнительный заказ еще на шесть машин. Все 12 истребителей были доставлены в период с 2011 по 2013 год и размещены в 7-м авиакрыле ВВС Таиланда в Сураттани.

Выбор в пользу Gripen был обусловлен не только техническими, но и политическими факторами. Вашингтон не предложил Таиланду новейшие версии F-16, а Бангкок стремился к диверсификации поставщиков вооружений.

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