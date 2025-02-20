У берегов желанного Тайваня. Искусственные острова Китая – ульи для истребителей НОАК
Китай размещает истребители J-16 в Южно-Китайском море в очевидной попытке установить контроль над этим регионом.
"Близится время, когда под фиговым листком обычных учений будет скрываться оперативная угроза". Эти слова принадлежат адмиралу США Сэмюэлю Папаро, нынешнему главе Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).
Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта о геополитических амбициях Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.
Адмирал прав. Постоянные налеты китайских военных самолетов на Тайвань, непрекращающаяся имитация блокады ключевых водных путей вокруг Тайваня, кажущиеся бесконечными ракетные учения – все это направлено на одно: нормализовать враждебные намерения Китая и измотать тайваньцев, одновременно приучая американских союзников Тайваня (да и весь мир) к присутствию огромного количества китайских войск так близко от острова.
Но Китай не ограничивается только игрой мускулами у берегов столь желанного Тайваня. На протяжении десятилетий китайцы распространяли свое влияние на весь Индо-Тихоокеанский регион, в том числе и на Парацельские острова в Южно-Китайском море. Контроль над Южно-Китайским морем – это ключевой шаг к возможности нападения на Тайвань. Если китайские военные смогут контролировать Южно-Китайское море, южные подходы к Тайваню также окажутся в их руках.
Похоже, что китайцы укрепили свои позиции на Парацельских островах, разместив там группу своих боевых самолетов J-16. Генерал армии США Дуглас Макартур однажды назвал Тайвань "непотопляемым авианосцем Америки". Китайцы придерживаются аналогичного мнения о рукотворных островах, которые они построили на вершинах коралловых атоллов и рифовых шельфов в геостратегических местах, таких как Парацельские острова.
Что это значит?
Размещение военных самолетов Shenyang J-16 на Парацельских островах дополняет другие шаги китайцев в этом регионе за последние десятилетие, направленные на установление контроля. В этом регионе сосредоточена существенная часть китайских средств отказа/отрицания доступа (A2/AD). A2/AD позволяет Китаю препятствовать основным инструментам проецирования силы Соединенных Штатов – в первую очередь авианосцам. С тех пор как в этом регионе была установлена первая волна средств A2/AD, Китай развернул здесь современные радары и даже гиперзвуковое оружие, чтобы усилить свою позицию A2/AD в регионе.
Теперь Китай размещает свои J-16 в очевидной попытке установить еще больший контроль над регионом и дать понять американцам, что их авианосцы и другие надводные военные корабли станут легкими целями. Дойдет ли этот сигнал до президента Трампа или нет – это уже другой вопрос. Но китайцы точно знают, что они делают. Если им удастся удержать Южно-Китайское море и укрепить свои позиции в нем, китайцы смогут установить полное господство над эскалацией в регионе на случай неизбежной блокады Тайваня и/или вторжения.
Все о китайском истребителе Shenyang J-16
Хотя истребители Шеньянской авиастроительной корпорации (ШАК) не столь совершенны, как другие китайские военные самолеты, в частности Chengdu J-20 "Mighty Dragon", J-16 не имеет ничего общего с ними. Он основан на более старом китайском самолете J-11, который сам был создан на базе старого советского Су-27. В J-16 также присутствуют элементы российского Су-30МКК, что расширяет его многоцелевые возможности.
J-16 оснащен двумя турбовинтовыми форсажными двигателями Shenyang WS-10B, каждый из которых обеспечивает тягу около 13600 кг/с на форсаже. Что касается обнаружения противника, то J-16 оснащен радаром с активной электронной сканирующей решеткой (AESA). Эта боевая птица может развивать максимальную скорость в 2 Маха, а радиус ее боевого применения составляет около 1500 км. Дальность полета можно увеличить, если установить внешние топливные баки (хотя в этом случае самолет будет легче заметить на экранах вражеских радаров).
J-16 может нести до 12 тонн вооружения, включая различные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" (например, PL-10, PL-15 – "воздух-воздух"), бомбы и ряд других боеприпасов.
J-16 уже стали бичом многих американских военных летчиков. Хотя американские и китайские летчики (к счастью) не воевали с 1953 года, летчикам Пекина разрешено и даже поощряется крайне рискованное поведение по отношению к самолетам и персоналу Соединенных Штатов. Например, в мае 2023 года самолет J-16 выполнил так называемый "барабанный" маневр, при котором истребитель подходит очень близко к вражескому самолету и стучит своим корпусом о его корпус, создавая громкий звук "бам!". Этот маневр является крайне провокационным, не говоря уже об опасности, и может привести к крупному дипломатическому инциденту.
Присутствие этих самолетов на Парацельских островах, наряду со всей остальной военной техникой, указывает на то, что Си перешел к сильному давлению на Тайвань. Адмирал Папаро совершенно прав.
Об авторе
Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.