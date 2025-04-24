Первая миссия в рамках НАТО: шведские Gripen перехватили самолет-разведчик Ил-20М (фото)

Воздушные силы Швеции прошли исторический рубеж — впервые истребители JAS 39 Gripen выполнили боевую миссию в рамках командования НАТО. Операция заключалась в перехвате и визуальной идентификации российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20М.

Related video

Как сообщили 24 апреля обозреватели Army Recognition, точная дата перехвата не разглашается, однако известно, что инцидент произошел рядом с воздушным пространством НАТО над Балтийским морем.

Операция стала первым задокументированным боевым задействованием шведского истребителя Gripen в рамках НАТО после вступления Швеции в Альянс в марте 2024 года. При этом шведские истребители вылетели на задание с польской авиабазы в Мальборке.

Миссия была проведена в рамках инициативы Enhanced Air Policing, направленной на охрану восточных границ НАТО и продемонстрировала готовность к немедленному реагированию на потенциальные угрозы.

Обозреватели подчеркнули, что перехват, выполненный истребителями Gripen показал не только боевую готовность шведских ВВС, но и новый уровень интеграции страны в структуры коллективной обороны НАТО. На фоне продолжающейся военной активности России вблизи границ Альянса, оперативное задействование сил Швеции является четким сигналом об укреплении общего оборонного потенциала в Балтийском регионе.

Перехват российского самолета Ил-20М Фото: Army Recognition

Ил-20М: разведка без транспондера

Российский Ил-20М, созданный на базе пассажирского Ил-18, использует современные системы РЭР для сбора данных о радарных излучениях, переговорах и передвижениях вооруженных сил противника.

В начале 2000-х годов Ил-20М подвергались модернизации, в ходе которой были установлены современные комплексы радиоэлектронной, радиотехнической и оптико-электронной разведки. Это позволило расширить спектр задач, включая возможность выдачи целеуказаний для гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал" по защищенным каналам связи. Также модернизированные Ил-20М способны выполнять задачи в любых погодных условиях и в любое время суток.

Российский самолет Ил-20М

В материале отмечено, что самолет летел без включенного транспондера и без плана полета, что является типичной тактикой разведывательных полетов РФ. Это вызвало немедленный отклик со стороны НАТО, в том числе — поднятие в воздух истребителей Gripen, которые визуально идентифицировали цель и сопровождали ее до устранения потенциальной угрозы.

Напомним, в начале апреля в соцсетях появились кадры опасного сближения российского многоцелевого истребителя Су-35С и американского истребителя пятого поколения F-35A. Американская машина в воздухе буквально "наступила на пятки" российскому самолету.