Опасное сближение: F-35 в воздухе "наступил на пятки" российскому Су-35 (видео)

В сети появилось видео, на котором запечатлено опасно близкое сближение российского многоцелевого истребителя Су-35С и американского истребителя пятого поколения F-35A. Инцидент, предположительно, произошел у берегов Аляски.

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Ролик был опубликован 6 апреля в Telegram-канале Fighterbomber, связанном с российскими Воздушно-космическими силами. В кадр также попал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, которого сопровождал российский истребитель.

На видеозаписи видно, как американский F-35A на очень малой дистанции проходит вперед и вправо от Су-35, создавая потенциально опасную ситуацию.

"Надо понимать, что практически любое такое сближение может завершиться соприкосновением бортов, которые на таких скоростях практически гарантированно завершатся катапультированием", — пишет ведущий российского канала.

Точная дата и место съемки не уточняются, однако как сообщили в The War Zone, инцидент произошел в идентификационной зоне ПВО Аляски (ADIZ), представляет собой буферную зону, выходящую за пределы суверенного воздушного пространства США и предназначенную для отслеживания и идентификации самолетов, приближающихся к территории Северной Америки. В ней американцы регулярно фиксируют патрули российских сил дальней авиации.

Также западные обозреватели отметили, что инцидент с Су-35 и F-35 — не единственный. В марте были опубликованы кадры, на которых российский патрульный самолет Ил-38 подлетает к авианосцу USS Carl Vinson, сопровождаемому истребителями F/A-18E/F и F-35C во время учений США, Японии и Южной Кореи в Японском море.

Кроме того, в прошлом году китайские ракетоносцы H-6 впервые появились у побережья Аляски в ходе совместного патрулирования с российской авиацией. Эти эпизоды подчеркивают нарастающую военно-воздушную активность России и Китая в Тихоокеанском регионе, где все чаще происходит взаимодействие, иногда потенциально опасное, между их воздушными силами и ВВС США.

Напомним, в декабре прошлого года истребители F-35 Lightning II воздушных сил Нидерландов осуществили два перехвата российских самолетов над Балтийским морем. Это были редкие машины в составе российских ВКС, а именно, Су-24МР и Ил-20.