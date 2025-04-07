Небезпечне зближення: F-35 у повітрі "наступив на п'яти" російському Су-35 (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано небезпечно близьке зближення російського багатоцільового винищувача Су-35С і американського винищувача п'ятого покоління F-35A. Інцидент, імовірно, стався біля берегів Аляски.

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Ролик було опубліковано 6 квітня в Telegram-каналі Fighterbomber, пов'язаному з російськими Повітряно-космічними силами. У кадр також потрапив стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, якого супроводжував російський винищувач.

На відеозаписі видно, як американський F-35A на дуже малій дистанції проходить вперед і вправо від Су-35, створюючи потенційно небезпечну ситуацію.

"Треба розуміти, що практично будь-яке таке зближення може завершитися зіткненням бортів, які на таких швидкостях практично гарантовано завершаться катапультуванням", — пише ведучий російського каналу.

Точна дата і місце зйомки не уточнюються, проте, як повідомили в The War Zone, інцидент стався в ідентифікаційній зоні ППО Аляски (ADIZ), яка є буферною зоною, що виходить за межі суверенного повітряного простору США і призначена для відстеження та ідентифікації літаків, що наближаються до території Північної Америки. У ній американці регулярно фіксують патрулі російських сил дальньої авіації.

Також західні оглядачі зазначили, що інцидент із Су-35 і F-35 — не єдиний. У березні було опубліковано кадри, на яких російський патрульний літак Іл-38 підлітає до авіаносця USS Carl Vinson, супроводжуваного винищувачами F/A-18E/F і F-35C під час навчань США, Японії та Південної Кореї в Японському морі.

Крім того, торік китайські ракетоносці H-6 вперше з'явилися біля узбережжя Аляски під час спільного патрулювання з російською авіацією. Ці епізоди підкреслюють зростаючу військово-повітряну активність Росії та Китаю в Тихоокеанському регіоні, де дедалі частіше відбувається взаємодія, іноді потенційно небезпечна, між їхніми повітряними силами та ВПС США.

Нагадаємо, у грудні минулого року винищувачі F-35 Lightning II повітряних сил Нідерландів здійснили два перехоплення російських літаків над Балтійським морем. Це були рідкісні машини у складі російських ПКС, а саме, Су-24МР та Іл-20.