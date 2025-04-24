Перша місія в рамках НАТО: шведські Gripen перехопили літак-розвідник Іл-20М (фото)

Повітряні сили Швеції пройшли історичний рубіж — вперше винищувачі JAS 39 Gripen виконали бойову місію в рамках командування НАТО. Операція полягала в перехопленні та візуальній ідентифікації російського літака радіоелектронної розвідки Іл-20М.

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Як повідомили 24 квітня оглядачі Army Recognition, точної дати перехоплення не розголошують, проте відомо, що інцидент стався поруч із повітряним простором НАТО над Балтійським морем.

Операція стала першим задокументованим бойовим залученням шведського винищувача Gripen у рамках НАТО після вступу Швеції до Альянсу в березні 2024 року. При цьому шведські винищувачі вилетіли на завдання з польської авіабази в Мальборку.

Місія була проведена в рамках ініціативи Enhanced Air Policing, спрямованої на охорону східних кордонів НАТО і продемонструвала готовність до негайного реагування на потенційні загрози.

Оглядачі наголосили, що перехоплення, виконане винищувачами Gripen, засвідчило не тільки бойову готовність шведських ВПС, а й новий рівень інтеграції країни в структури колективної оборони НАТО. На тлі триваючої військової активності Росії поблизу кордонів Альянсу, оперативне залучення сил Швеції є чітким сигналом про зміцнення спільного оборонного потенціалу в Балтійському регіоні.

Перехоплення російського літака Іл-20М Фото: Army Recognition

Іл-20М: розвідка без транспондера

Російський Іл-20М, створений на базі пасажирського Іл-18, використовує сучасні системи РЕР для збору даних про радарні випромінювання, переговори та пересування збройних сил противника.

На початку 2000-х років Іл-20М піддавалися модернізації, під час якої було встановлено сучасні комплекси радіоелектронної, радіотехнічної та оптико-електронної розвідки. Це дало змогу розширити спектр завдань, включно з можливістю видачі цілевказівок для гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу "Кинджал" захищеними каналами зв'язку. Також модернізовані Іл-20М здатні виконувати завдання в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби.

Російський літак Іл-20М

У матеріалі зазначено, що літак летів без увімкненого транспондера і без плану польоту, що є типовою тактикою розвідувальних польотів РФ. Це викликало негайний відгук з боку НАТО, зокрема — підняття в повітря винищувачів Gripen, які візуально ідентифікували ціль і супроводжували її до усунення потенційної загрози.

Нагадаємо, на початку квітня в соцмережах з'явилися кадри небезпечного зближення російського багатоцільового винищувача Су-35С і американського винищувача п'ятого покоління F-35A. Американська машина в повітрі буквально "наступила на п'яти" російському літаку.