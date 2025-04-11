40 лет службы: ВВС США официально снимают с вооружения легендарный F-15C Eagle (фото)

Авиабаза Кадена на японском острове Окинава в конце марта объявила о завершении эксплуатации истребителей F-15C/D Eagle, служивших в регионе более четырех десятилетий. Это стало частью масштабной программы модернизации ВВС США и перехода на более современные боевые платформы, способные действовать в условиях меняющейся угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Об этом сообщила пресс-служба американской военной базы. Как отметил командующий 18-м авиакрылом бригадный генерал Дэвид Иглин, решение о выводе F-15C не связано с заменой на конкретный тип самолета, а обусловлено стремлением сохранить оперативные возможности при более устойчивой структуре сил. Хотя в настоящее время функции охраны воздушного пространства на ротационной основе выполняют более современные истребители — F-22A Raptor, F-16CM, F-15E Strike Eagle и F-35A.

Причины завершения карьеры F-15

Обозреватели Army Recognition комментируя событие пишут, что введенные в строй в начале 1980-х годов F-15C/D заменили устаревшие F-4 Phantom II и долгое время составляли основу системы воздушного превосходства США в Восточной Азии. Однако возраст самолетов — более 40 лет — вызывал растущие опасения по поводу усталости конструкции, устаревшей авионики и затрат на техническое обслуживание.

Американский истребитель F-15C/D Eagle на авиабазе Кадена Американский истребитель F-15C/D Eagle на авиабазе Кадена Американский истребитель F-15C/D Eagle на авиабазе Кадена Американский истребитель F-15C/D Eagle на авиабазе Кадена Американский истребитель F-15C/D Eagle на авиабазе Кадена

Кроме того, в условиях роста военной активности Китая и увеличения радиуса действия его ракет и авиации, Пентагон предпочел вкладываться в истребители с расширенными возможностями — скрытностью, слиянием сенсорных данных и многофункциональностью.

Разработанный в 1970-х годах как ответ на угрозу со стороны МиГ-25, F-15C стал развитием конструкции F-15A/B и был оптимизирован для завоевания господства в воздухе. Включал в себя увеличенные внутренние топливные баки, улучшенный радар и более мощную бортовую электронику.

С момента принятия на вооружение в 1979 году F-15C стал символом воздушного превосходства США, показав себя особенно эффективно в ходе операции "Буря в пустыне", где сбил более 30 самолетов противника. В ходе всех боевых вылетов F-15C достиг более 100 подтвержденных побед в воздушных боях без потерь от действий вражеской авиации.

Ранее Фокус перевел статью аналитика по национальной безопасности Брэндона Дж. Вайхерта о боевой мощи и эффективности американских истребителей F-15.