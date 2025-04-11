40 років служби: ВПС США офіційно знімають з озброєння легендарний F-15C Eagle (фото)

Авіабаза Кадена на японському острові Окінава наприкінці березня оголосила про завершення експлуатації винищувачів F-15C/D Eagle, які служили в регіоні понад чотири десятиліття. Це стало частиною масштабної програми модернізації ВПС США і переходу на більш сучасні бойові платформи, здатні діяти в умовах мінливої загрози в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Про це повідомила пресслужба американської військової бази. Як зазначив командувач 18-го авіакрила бригадний генерал Девід Іглін, рішення про виведення F-15C не пов'язане із заміною на конкретний тип літака, а зумовлене прагненням зберегти оперативні можливості за більш стійкої структури сил. Хоча нині функції охорони повітряного простору на ротаційній основі виконують більш сучасні винищувачі — F-22A Raptor, F-16CM, F-15E Strike Eagle і F-35A.

Причини завершення кар'єри F-15

Оглядачі Army Recognition, коментуючи подію, пишуть, що введені в дію на початку 1980-х років F-15C/D замінили застарілі F-4 Phantom II та тривалий час становили основу системи повітряної переваги США в Східній Азії. Однак вік літаків — понад 40 років — викликав дедалі більші побоювання щодо втоми конструкції, застарілої авіоніки й витрат на технічне обслуговування.

Американський винищувач F-15C/D Eagle на авіабазі Кадена Американський винищувач F-15C/D Eagle на авіабазі Кадена Американський винищувач F-15C/D Eagle на авіабазі Кадена Американський винищувач F-15C/D Eagle на авіабазі Кадена Американський винищувач F-15C/D Eagle на авіабазі Кадена

Крім того, в умовах зростання військової активності Китаю і збільшення радіусу дії його ракет і авіації, Пентагон вважав за краще вкладатися у винищувачі з розширеними можливостями — скритністю, злиттям сенсорних даних і багатофункціональністю.

Розроблений у 1970-х роках як відповідь на загрозу з боку МіГ-25, F-15C став розвитком конструкції F-15A/B і був оптимізований для завоювання панування в повітрі. Містив збільшені внутрішні паливні баки, покращений радар і потужнішу бортову електроніку.

З моменту прийняття на озброєння 1979 року F-15C став символом повітряної переваги США, показавши себе особливо ефективно під час операції "Буря в пустелі", де збив понад 30 літаків противника. Під час усіх бойових вильотів F-15C досяг понад 100 підтверджених перемог у повітряних боях без втрат від дій ворожої авіації.

Раніше Фокус переклав статтю аналітика з національної безпеки Брендона Дж. Вайхерта про бойову міць та ефективність американських винищувачів F-15.