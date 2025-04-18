Ушла эпоха: одно из самых маленьких государств мира наконец-то обзавелось банкоматами

В тихоокеанском государстве Тувалу на этой неделе появились первые банкоматы. Ранее все платежные операции — и для местных жителей, и для нечастых туристов — осуществлялись наличными.

Related video

Об этом сообщает CNN.

Банкоматы торжественно представил премьер-министр Тувалу Фелети Тео на мероприятии, которое проходило на главном острове страны — Фунафути. В своей речи глава правительства назвал появление банкоматов "знаковым событием", а генеральный директор Национального банка Тувалу Сиосе Тео заявил, что страна совершила "трансформационный поворот".

В честь праздника участники мероприятия заказали огромный шоколадный торт. Почетную обязанность разрезать его возложили на премьер-министра Тео.

Тувалу — одно из самых маленьких государств мира: его население составляет около 11 тысяч человек. Страна расположена на девяти островах, сообщение между ними обеспечивается паромами. Аэропорт на острове Фунафути обслуживает лишь несколько рейсов в неделю из соседнего островного государства Фиджи. Когда рейсов нет, взлетно-посадочная полоса используется как площадка для спортивных игр.

Туристы на Тувалу появляются редко: например, по официальным данным, в 2023 году было зафиксировано лишь около трех тысяч визитеров.

Ранее мы писали об еще одном маленьком островном государстве в Тихом океане — Науру. Когда-то оно считалось одним из самых богатых в мире благодаря добыче фосфатов: в 1980-х годах доход на душу населения там превышал даже показатели нефтяных монархий Ближнего Востока. Однако все изменилось уже в 1990-х: фосфатные запасы истощились, а экономика претерпела резкий спад.