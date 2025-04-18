Пішла епоха: одна з найменших держав світу нарешті обзавелася банкоматами

У тихоокеанській державі Тувалу цього тижня з’явилися перші банкомати. Раніше всі платіжні операції – і для місцевих мешканців, і для нечастих туристів – здійснювалися готівкою.

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Про це повідомляє CNN.

Банкоматі урочисто презентував прем’єр-міністр Тувалу Фелеті Тео на заході, що відбувався на головному острові країни – Фунафуті. У своїй промові очільник уряду назвав появу банкоматів "знаковою подією", а генеральний директор Національного банку Тувалу Сіосе Тео заявив, що країна здійснила "трансформаційний поворот".

На честь свята учасники заходу замовили величезний шоколадний торт. Почесний обов’язок розрізати його поклали на прем’єр-міністра Тео.

Тувалу – одна з найменших держав світу: її населення становить близько 11 тисяч людей. Країна розташована на дев’яти островах, сполучення між ними забезпечується поромами. Аеропорт на острові Фунафуті обслуговує лише кілька рейсів на тиждень з сусідньої острівної держави Фіджі. Коли рейсів немає, злітно-посадкова смуга використовується як майданчик для спортивних ігор.

Туристи на Тувалу є рідкісним явищем: наприклад, за офіційними даними, у 2023 році було зафіксовано лише близько трьох тисяч візитерів.

Раніше ми писали про ще одну маленьку острівну державу в Тихому океані – Науру. Колись вона вважалася однією з найбагатших у світі завдяки видобутку фосфатів: у 1980-х роках дохід на душу населення там перевищував навіть показники нафтових монархій Близького Сходу. Проте все змінилося вже у 1990-х: фосфатні запаси виснажилися, а економіка зазнала різкого спаду.