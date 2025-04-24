"Феррари" в авиации: Lockheed Martin создает истребитель поколения 5+ на базе F-35

Американская корпорация Lockheed Martin после проигрыша в конкурсе ВВС США на платформу NGAD планирует создать глубокую модернизацию истребителя F-35, которая должна превратить его в машину поколения 5+, интегрировав до 80% функционала перспективного F-47.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Джим Тайклет, передает Defense News.

По его словам ключевые наработки, созданные в рамках программы NGAD, будут интегрированы в эти самолеты, чтобы превратить их в машины с характеристиками, приближенными к шестому поколению.

"Мы собираемся взять шасси F-35 и превратить его в Ferrari", — отметил Тайклет, добавив, что такая модернизация позволит достичь 80% возможностей истребителей следующего поколения.

Планы по модернизации предполагают адаптацию ключевых цифровых решений из программы NGAD, среди которых:

интеграция элементов искусственного интеллекта;

возможность дистанционного управления, включая режим ударного БПЛА;

совместимость с ведомыми дронами;

установка нового высокоточного вооружения;

архитектура, ориентированная на цифровую совместимость и автономные решения.

"Нужна система слежения и оружия, которая может летать дальше и поражать противника до того, как он достигнет вас", — отметил Тайклет.

Истребитель F-35 Lightning II Фото: Lockheed Martin

Он также сообщил, что это предложение уже обсуждалось с Пентагоном и Белым домом. Причем реализация передовых решений в истребителе будет экономически оправдана. По словам Тайклета, усовершенствованный F-35 будет в два раза дешевле, чем истребитель шестого поколения F-47, разработку которого по программе NGAD доверено компании Boeing.

F-35+ против F-47: соотношение технологий и стоимости

Отметим, что в настоящее время стоимость базовых версий F-35 для ВВС США составляет:

F-35A — $82,5 млн;

F-35B — $109 млн;

F-35C — $102 млн.

По мнению аналитиков Defense Express, это означает, что модернизированный вариант F-35, получивший обозначение условного F-35+, вероятно, будет стоить более $100 млн. Таким образом, вдвое дороже окажется F-47, стоимость которого в массовом производстве может превысить $200 млн. Учитывая факторы инфляции и специфику первых серий, эксперты не исключают, что цена одного F-47 на старте программы может достичь $400–500 млн за единицу.

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Тем не менее, Lockheed Martin рассчитывает, что модернизированный F-35 сохранит экономическую привлекательность благодаря использованию уже наработанных технологий. В частности, Тайклет упомянул интеграцию нового инфракрасного сенсора, высокочувствительной РЛС, решений по снижению радиолокационной заметности, а также увеличение дальности полета.

Таким образом, Lockheed Martin намерена сохранить F-35 актуальным и конкурентоспособным, предложив его в качестве альтернативы значительно более дорогому F-47, несмотря на проигрыш в программе NGAD.

Ранее Фокус перевел статью журналиста Билла Свитмэна, о перспективах создания новейшего истребителя F-47, который призван стать ключевым фактором в воздушной войне США.