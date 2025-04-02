F-16 последней модификации оказался дороже новейших истребителей F-35: почему это произошло

Традиционно считалось, что новые поколения истребителей неизбежно становятся дороже своих предшественников. Однако реальность современного рынка боевой авиации демонстрирует обратное — стоимость истребителя пятого поколения F-35 оказывается ниже, чем цена F-16 последних модификаций. Это подтверждают открытые данные по контрактам на закупку боевых самолетов.

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В своем материале обозреватели Defense Express пишут, что Филиппины получили разрешение на закупку F-16 Block 70/72 по цене до 279 млн долларов за самолет, тогда как разрешение для Румынии на приобретение F-35 предполагает цену до 225 млн долларов за единицу.

Еще более показателен подписанный Чехией контракт на 208,3 млн долларов за один F-35. Для сравнения, последняя подтвержденная сделка по F-16 – это контракт Болгарии 2020 года на 162,5 млн долларов за самолет. Однако после этого новые заказы на F-16 не поступали, а цены на вооружение за последние годы существенно выросли.

Аналитики утверждают, что основная причина снижения стоимости F-35 – их масштабное серийное производство. Lockheed Martin планирует выпустить еще более 2,5 тысяч этих самолетов, включая более 800 для экспорта и свыше 1700 для США. В 2025 году ожидается производство 190 машин в год, а очередь на поставку уже растянулась до 2034–2037 годов.

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Для сравнения, истребитель F-16, также производимый Lockheed Martin, имеет подтвержденные заказы на 130 самолетов, а с учетом потенциальных контрактов – до 300 единиц. Темп производства на 2025 год составит 48 самолетов в год, а очередь на поставки сейчас достигает 2028 года.

Еще один важный фактор – политика США в отношении экспорта F-35. Вашингтон предоставил право закупки этого истребителя ограниченному числу стран. Например, Объединенные Арабские Эмираты в 2020 году получили разрешение на покупку 50 единиц F-35, но в 2021 году администрация Байдена заблокировала сделку. Среди возможных причин назывались связи Абу-Даби с Китаем и позиция Израиля, который не желает изменения военного баланса в регионе. В результате ОАЭ закупили 80 французских Rafale F4.

Ранее сообщалось, что украинские истребители F-16 активно используются не только для боевых задач, но и для выполнения миссий радиотехнической разведки ELINT. Они позволяют выявить местоположения российских систем противовоздушной обороны, включая ЗРК С-300 и С-400.