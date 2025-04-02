F-16 останньої модифікації виявився дорожчим за новітні винищувачі F-35: чому це сталося

Традиційно вважалося, що нові покоління винищувачів неминуче стають дорожчими за своїх попередників. Однак реальність сучасного ринку бойової авіації демонструє зворотне — вартість винищувача п'ятого покоління F-35 виявляється нижчою, ніж ціна F-16 останніх модифікацій. Це підтверджують відкриті дані за контрактами на закупівлю бойових літаків.

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У своєму матеріалі оглядачі Defense Express пишуть, що Філіппіни отримали дозвіл на закупівлю F-16 Block 70/72 за ціною до 279 млн доларів за літак, тоді як дозвіл для Румунії на придбання F-35 передбачає ціну до 225 млн доларів за одиницю.

Ще більш показовим є підписаний Чехією контракт на 208,3 млн доларів за один F-35. Для порівняння, остання підтверджена угода щодо F-16 — це контракт Болгарії 2020 року на 162,5 млн доларів за літак. Однак після цього нові замовлення на F-16 не надходили, а ціни на озброєння за останні роки істотно зросли.

Аналітики стверджують, що основна причина зниження вартості F-35 — їх масштабне серійне виробництво. Lockheed Martin планує випустити ще понад 2,5 тисячі цих літаків, включно з більш ніж 800 для експорту і понад 1700 для США. У 2025 році очікується виробництво 190 машин на рік, а черга на поставку вже розтягнулася до 2034-2037 років.

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Для порівняння, винищувач F-16, також вироблений Lockheed Martin, має підтверджені замовлення на 130 літаків, а з урахуванням потенційних контрактів — до 300 одиниць. Темп виробництва на 2025 рік становитиме 48 літаків на рік, а черга на постачання зараз сягає 2028 року.

Ще один важливий фактор — політика США щодо експорту F-35. Вашингтон надав право закупівлі цього винищувача обмеженій кількості країн. Наприклад, ОАЕ 2020 року отримали дозвіл на купівлю 50 одиниць F-35, але 2021 року адміністрація Байдена заблокувала угоду. Серед можливих причин називалися зв'язки Абу-Дабі з Китаєм і позиція Ізраїлю, який не бажає зміни військового балансу в регіоні. У результаті ОАЕ закупили 80 французьких Rafale F4.

Раніше повідомлялося, що українські винищувачі F-16 активно використовуються не тільки для бойових завдань, а й для виконання місій радіотехнічної розвідки ELINT. Вони дають змогу виявити місця розташування російських систем протиповітряної оборони, зокрема ЗРК С-300 і С-400.