"Феррарі" в авіації: Lockheed Martin створює винищувач покоління 5+ на базі F-35
Американська корпорація Lockheed Martin після програшу в конкурсі ВПС США на платформу NGAD планує створити глибоку модернізацію винищувача F-35, яка має перетворити його на машину покоління 5+, інтегрувавши до 80% функціоналу перспективного F-47.
Про це повідомив генеральний директор компанії Джим Тайклет, передає Defense News.
За його словами ключові напрацювання, створені в рамках програми NGAD, будуть інтегровані в ці літаки, щоб перетворити їх на машини з характеристиками, наближеними до шостого покоління.
"Ми збираємося взяти шасі F-35 і перетворити його на Ferrari", — зазначив Тайклет, додавши, що така модернізація дасть змогу досягти 80% можливостей винищувачів наступного покоління.
Плани з модернізації передбачають адаптацію ключових цифрових рішень із програми NGAD, серед яких:
- інтеграція елементів штучного інтелекту;
- можливість дистанційного керування, включно з режимом ударного БПЛА;
- сумісність із веденими дронами;
- встановлення нового високоточного озброєння;
- архітектура, орієнтована на цифрову сумісність і автономні рішення.
"Потрібна система стеження і зброї, яка може літати далі і вражати противника до того, як він досягне вас", — зазначив Тайклет.
Він також повідомив, що цю пропозицію вже обговорювали з Пентагоном і Білим домом. Причому реалізація передових рішень у винищувачі буде економічно виправдана. За словами Тайклета, вдосконалений F-35 буде вдвічі дешевшим, ніж винищувач шостого покоління F-47, розробку якого за програмою NGAD довірено компанії Boeing.
F-35+ проти F-47: співвідношення технологій і вартості
Зазначимо, що наразі вартість базових версій F-35 для ВПС США становить:
- F-35A — $82,5 млн;
- F-35B — $109 млн;
- F-35C — $102 млн.
На думку аналітиків Defense Express, це означає, що модернізований варіант F-35, який отримав позначення умовного F-35+, імовірно, коштуватиме понад $100 млн. Таким чином, удвічі дорожчим виявиться F-47, вартість якого в масовому виробництві може перевищити $200 млн. З огляду на чинники інфляції та специфіку перших серій, експерти не виключають, що ціна одного F-47 на старті програми може сягнути $400-500 млн за одиницю.Важливо
Проте Lockheed Martin розраховує, що модернізований F-35 збереже економічну привабливість завдяки використанню вже напрацьованих технологій. Зокрема, Тайклет згадав інтеграцію нового інфрачервоного сенсора, високочутливої РЛС, рішень щодо зниження радіолокаційної помітності, а також збільшення дальності польоту.
Таким чином, Lockheed Martin має намір зберегти F-35 актуальним і конкурентоспроможним, запропонувавши його як альтернативу значно дорожчому F-47, незважаючи на програш у програмі NGAD.
Раніше Фокус переклав статтю журналіста Білла Світмена, про перспективи створення новітнього винищувача F-47, який покликаний стати ключовим фактором у повітряній війні США.