"Феррарі" в авіації: Lockheed Martin створює винищувач покоління 5+ на базі F-35

Американська корпорація Lockheed Martin після програшу в конкурсі ВПС США на платформу NGAD планує створити глибоку модернізацію винищувача F-35, яка має перетворити його на машину покоління 5+, інтегрувавши до 80% функціоналу перспективного F-47.

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Про це повідомив генеральний директор компанії Джим Тайклет, передає Defense News.

За його словами ключові напрацювання, створені в рамках програми NGAD, будуть інтегровані в ці літаки, щоб перетворити їх на машини з характеристиками, наближеними до шостого покоління.

"Ми збираємося взяти шасі F-35 і перетворити його на Ferrari", — зазначив Тайклет, додавши, що така модернізація дасть змогу досягти 80% можливостей винищувачів наступного покоління.

Плани з модернізації передбачають адаптацію ключових цифрових рішень із програми NGAD, серед яких:

інтеграція елементів штучного інтелекту;

можливість дистанційного керування, включно з режимом ударного БПЛА;

сумісність із веденими дронами;

встановлення нового високоточного озброєння;

архітектура, орієнтована на цифрову сумісність і автономні рішення.

"Потрібна система стеження і зброї, яка може літати далі і вражати противника до того, як він досягне вас", — зазначив Тайклет.

Винищувач F-35 Lightning II Фото: Lockheed Martin

Він також повідомив, що цю пропозицію вже обговорювали з Пентагоном і Білим домом. Причому реалізація передових рішень у винищувачі буде економічно виправдана. За словами Тайклета, вдосконалений F-35 буде вдвічі дешевшим, ніж винищувач шостого покоління F-47, розробку якого за програмою NGAD довірено компанії Boeing.

F-35+ проти F-47: співвідношення технологій і вартості

Зазначимо, що наразі вартість базових версій F-35 для ВПС США становить:

F-35A — $82,5 млн;

F-35B — $109 млн;

F-35C — $102 млн.

На думку аналітиків Defense Express, це означає, що модернізований варіант F-35, який отримав позначення умовного F-35+, імовірно, коштуватиме понад $100 млн. Таким чином, удвічі дорожчим виявиться F-47, вартість якого в масовому виробництві може перевищити $200 млн. З огляду на чинники інфляції та специфіку перших серій, експерти не виключають, що ціна одного F-47 на старті програми може сягнути $400-500 млн за одиницю.

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Проте Lockheed Martin розраховує, що модернізований F-35 збереже економічну привабливість завдяки використанню вже напрацьованих технологій. Зокрема, Тайклет згадав інтеграцію нового інфрачервоного сенсора, високочутливої РЛС, рішень щодо зниження радіолокаційної помітності, а також збільшення дальності польоту.

Таким чином, Lockheed Martin має намір зберегти F-35 актуальним і конкурентоспроможним, запропонувавши його як альтернативу значно дорожчому F-47, незважаючи на програш у програмі NGAD.

Раніше Фокус переклав статтю журналіста Білла Світмена, про перспективи створення новітнього винищувача F-47, який покликаний стати ключовим фактором у повітряній війні США.