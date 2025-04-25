Необычные солнечные элементы готовы заменить батареи в гаджетах: где они появятся

Lenovo использует технологию солнечных элементов Ambient Photonics, чтобы избавиться от батареек в беспроводных гаджетах.

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Об этом стало известно агентству Bloomberg.

В основе Ambient Photonics лежит простая технология, которую воссоздают ученики школ в США в старших классах. Они помещают пигмент между двумя кусочками стекла, чтобы с помощью природного красителя создать элементы, способные использовать энергию солнца.

Процесс Ambient Photonics более высокотехнологичен, с автоматизированной сборочной линией, которая перемещает листы стекла размером с оконное стекло через сверкающую фабрику в Скоттс-Вэлли, Калифорния. А ячейки, которые она производит, могут собирать достаточно энергии от солнца, чтобы заменить небольшие типы батареек. При этом компания намерена предложить соответствующую цену.

Элементы преобразовывают фотоны в электроэнергию почти как кремниевые солнечные панели на крышах, только используют другой процесс и материалы, в том числе краситель, обработанный уникальной смесью молекул, помещенных между двумя тонкими листами стекла для захвата фотонов. Процесс похож на фотосинтез, а краситель действует как хлорофилл. Когда фотоны попадают на него, электроны высвобождаются и проходят на стеклянную пластину, покрытую проводящим материалом.

Генеральный директор Бейтс Маршалл заявил, что компания в своей лаборатории в Скоттс-Вэлли, Калифорния (США) разработал специальные материалы для повышения эффективности устройств. Они позволяют солнечным ячейкам работать при более слабом освещении, чем стандартные наружные панели.

Солнечная ячейка Ambient Photonics Фото: Bloomberg

Компания внедряет эту технологию для питания "огромной вселенной" маломощной электроники, включая пульты дистанционного управления, витрины магазинов, датчики и недавно выпущенную клавиатуру от китайского производителя Lenovo Group Ltd. По словам Бейтса Маршала, Ambient Photonics отправил первую партию своих серийных элементов Lenovo, а также "трем или четырем другим крупным клиентам", которые он отказался раскрыть.

Хотя в 1980-х годах небольшие электронные приборы, такие как калькуляторы, использовали солнечные элементы, они были крайне неэффективны. Версия Ambient Photonics собирает в три раза больше энергии. Это позволяет использовать более широкий спектр приложений, включая такие большие предметы, как клавиатуры, как у Lenovo. Китайский производитель ноутбуков и электроники отказался предоставить конкретные подробности о клавиатуре или ее связи с Ambient Photonics.

Элементы не вырабатывают достаточно энергии, чтобы заменить батарейки в ноутбуках или смартфонах. Но на заводе Маршалл продемонстрировал журналистам прототипы компьютерных мышек, пультов дистанционного управления и небольших цифровых дисплеев для товаров в продуктовых магазинах, которые он назвал "чемпионскими архетипами", призванными пробудить воображение потенциальных покупателей о том, как можно использовать технологию.

Одной из областей, в которой сенсибилизированные красителем элементы могут превзойти батареи, является их воздействие на окружающую среду. Маршалл сказал, что компания заказала внешнюю оценку жизненного цикла, которая показала, что элементы выделяют на 90% меньше углекислого газа на единицу вырабатываемой ими энергии по сравнению с батареями.

Ambient Photonics производит ячейки в США, но во многих случаях они попадают в электронные товары, производимые в Азии, в частности в Китае. Lenovo — яркий тому пример. У компании могут возникнуть проблемы с поставкой продукции из-за торговой войны, вызванной политикой президента Дональда Трампа.

После того как он ввел 145% экспортные тарифы для Китая, Пекин ответил 125% тарифами на американские товары и предостерегла другие страны от заключения сделок с США. Дональд Трамп сделал исключение для потребительской электроники, хотя его администрация заявляет, что это только временно. Тем временем другие страны, включая крупных производителей электроники, таких как Япония и Южная Корея, получили лишь отсрочку на 90 дней.

Вместо того чтобы пытаться предугадать, как изменится политическая ситуация через месяцы, Ambient Photonics решила построить свой завод в Калифорнии, где ее инженеры и эксперты смогут оптимизировать автоматическое производство и снизить производственные издержки. На своем текущем заводе Маршлал планирует увеличить производство увеличится до сотен тысяч ячеек в месяц в 2025 году, а к 2026 году планируется выпускать миллионы.

Ранее писали, почему смартфоны не работают на солнечных батареях. Такую идею китайская компания Infinix попыталась реализовать на своем смартфоне, но технологии пока не хватает мощности.