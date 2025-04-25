Необычные солнечные элементы готовы заменить батареи в гаджетах: где они появятся
Lenovo использует технологию солнечных элементов Ambient Photonics, чтобы избавиться от батареек в беспроводных гаджетах.
Об этом стало известно агентству Bloomberg.
В основе Ambient Photonics лежит простая технология, которую воссоздают ученики школ в США в старших классах. Они помещают пигмент между двумя кусочками стекла, чтобы с помощью природного красителя создать элементы, способные использовать энергию солнца.
Процесс Ambient Photonics более высокотехнологичен, с автоматизированной сборочной линией, которая перемещает листы стекла размером с оконное стекло через сверкающую фабрику в Скоттс-Вэлли, Калифорния. А ячейки, которые она производит, могут собирать достаточно энергии от солнца, чтобы заменить небольшие типы батареек. При этом компания намерена предложить соответствующую цену.
Элементы преобразовывают фотоны в электроэнергию почти как кремниевые солнечные панели на крышах, только используют другой процесс и материалы, в том числе краситель, обработанный уникальной смесью молекул, помещенных между двумя тонкими листами стекла для захвата фотонов. Процесс похож на фотосинтез, а краситель действует как хлорофилл. Когда фотоны попадают на него, электроны высвобождаются и проходят на стеклянную пластину, покрытую проводящим материалом.
Генеральный директор Бейтс Маршалл заявил, что компания в своей лаборатории в Скоттс-Вэлли, Калифорния (США) разработал специальные материалы для повышения эффективности устройств. Они позволяют солнечным ячейкам работать при более слабом освещении, чем стандартные наружные панели.
Компания внедряет эту технологию для питания "огромной вселенной" маломощной электроники, включая пульты дистанционного управления, витрины магазинов, датчики и недавно выпущенную клавиатуру от китайского производителя Lenovo Group Ltd. По словам Бейтса Маршала, Ambient Photonics отправил первую партию своих серийных элементов Lenovo, а также "трем или четырем другим крупным клиентам", которые он отказался раскрыть.
Хотя в 1980-х годах небольшие электронные приборы, такие как калькуляторы, использовали солнечные элементы, они были крайне неэффективны. Версия Ambient Photonics собирает в три раза больше энергии. Это позволяет использовать более широкий спектр приложений, включая такие большие предметы, как клавиатуры, как у Lenovo. Китайский производитель ноутбуков и электроники отказался предоставить конкретные подробности о клавиатуре или ее связи с Ambient Photonics.
Элементы не вырабатывают достаточно энергии, чтобы заменить батарейки в ноутбуках или смартфонах. Но на заводе Маршалл продемонстрировал журналистам прототипы компьютерных мышек, пультов дистанционного управления и небольших цифровых дисплеев для товаров в продуктовых магазинах, которые он назвал "чемпионскими архетипами", призванными пробудить воображение потенциальных покупателей о том, как можно использовать технологию.
Одной из областей, в которой сенсибилизированные красителем элементы могут превзойти батареи, является их воздействие на окружающую среду. Маршалл сказал, что компания заказала внешнюю оценку жизненного цикла, которая показала, что элементы выделяют на 90% меньше углекислого газа на единицу вырабатываемой ими энергии по сравнению с батареями.
Ambient Photonics производит ячейки в США, но во многих случаях они попадают в электронные товары, производимые в Азии, в частности в Китае. Lenovo — яркий тому пример. У компании могут возникнуть проблемы с поставкой продукции из-за торговой войны, вызванной политикой президента Дональда Трампа.
После того как он ввел 145% экспортные тарифы для Китая, Пекин ответил 125% тарифами на американские товары и предостерегла другие страны от заключения сделок с США. Дональд Трамп сделал исключение для потребительской электроники, хотя его администрация заявляет, что это только временно. Тем временем другие страны, включая крупных производителей электроники, таких как Япония и Южная Корея, получили лишь отсрочку на 90 дней.
Вместо того чтобы пытаться предугадать, как изменится политическая ситуация через месяцы, Ambient Photonics решила построить свой завод в Калифорнии, где ее инженеры и эксперты смогут оптимизировать автоматическое производство и снизить производственные издержки. На своем текущем заводе Маршлал планирует увеличить производство увеличится до сотен тысяч ячеек в месяц в 2025 году, а к 2026 году планируется выпускать миллионы.
Ранее писали, почему смартфоны не работают на солнечных батареях. Такую идею китайская компания Infinix попыталась реализовать на своем смартфоне, но технологии пока не хватает мощности.