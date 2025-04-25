Технологический прорыв Китая перевернет мировой рынок гаджетов: что удалось сделать

Китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) освоила производство 5-нм чипов без использования литографии в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV).

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Прорыв описан в серии постов аналитика отрасли Уильяма Хуо в социальной сети X (бывшая Twitter). Как считает издание Gizmochina, это может кардинально изменить полупроводниковую промышленность во всем мире.

SMIC научилась производить чипы по 5-нм технологическому процессу, используя вместо EUV старое оборудование глубокого ультрафиолета (DUV) в сочетании с очень сложным процессом, известным как "Самовыравнивающийся четырехсторонний шаблон" (SAQP).

В течение многих лет в индустрии полупроводников считалось, что машины для EUV-литографии, производимые исключительно голландской компанией ASML, незаменимы для изготовления чипов на 5 нм и новее. Большинство аналитиков полагали, что Китай застрянет на уровне 7 нм из-за экспортных ограничений со стороны США и их союзников, которые лишили китайские компании доступа к передовым литографическим системам.

Однако, если верить китайскому аналитику, SMIC продвигается вперед, выжимая максимум из устаревшего промышленного оборудования. По словам Уильяма Хуо, это включало в себя наложение нескольких этапов литографии и травления, в частности, с использованием SAQP, чтобы имитировать точность EUV. Таким способом микросхемы производятся гораздо медленнее, дороже и с большим процентом брака, но он работает.

Эксперт добавил, что технология на основе DUV не является передовой, но она достаточно хороша для обеспечения 90% рабочих нагрузок ИИ, 5G и высококачественных потребительских устройств. Китаю не нужно соответствовать процессорам Apple M3, достаточно превзойти Qualcomm.

"Так что же дальше? Ходят слухи о 3-нм узле DUV с использованием SAOP (Self-Aligned Octuple Patterning). Да, это безумие. Но безумие — это новая стратегия, — отметил Хуо. — Закон Мура не умер. Он перебрался в Шанхай".

Ранее писали, что в Китае компания Huawei выпустила 5-нм процессор Kirin 9006С. Им оснастили ноутбук Huawei Qingyun L540.

По слухам, в 2024 году Huawei и SMIC могли приступить к производству 5-нанометровых процессоров. По этой технологии, скорее всего, будет выпущен новый чипсет Kirin для смартфонов Huawei Mate 70.