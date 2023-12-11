Санкции США — не помеха. В Китае выпустили мощный 5-нм процессор Kirin 9006С

Флагманы серии смартфонов Huawei P70, анонс которых запланирован на 2024 год, будут работать на базе нового мощного 5-нм чипа Kirin.

Related video

Китайский производитель Huawei выпустил новый 5-нм чип Kirin 9006C SoC, несмотря на санкции США. Им уже оснастили ноутбук Huawei Qingyun L540, и это не предел, сообщает Gizmochina.

Санкции США серьезно повлияли на работу и развитие технологического сектора Китая, особенно таких брендов, как Huawei, которые сильно зависят от американских комплектующих и технологий в целом. Благодаря санкциям был ограничен доступ к полупроводникам американского производства Qualcomm. Дефицит ощутила на себе буквально каждая китайская фирма, работающая в сфере электроники и вычислений. Процессор Kirin 9000S был, так сказать, "первой ласточкой". Теперь Huawei будет расширять продуктовую линейку за счет выпуска SoC Kirin 9006C.

Новый процессор может похвастаться восемью ядрами ARM (четыре A77 и четыре A55) с максимальной тактовой частотой 3,13 ГГц. Хотя характеристики могут показаться не такими уж и впечатляющими, но настоящей изюминкой является 5-нм техпроцесс, что является настоящим достижением Huawei, несмотря на санкции США. Ожидается, что Kirin 9006C будет производиться на заводе SMIC, как и Kirin 9000S.

Согласно слухам, на базе нового мощного 5-нм чипа Kirin будут работать флагманы серии смартфонов Huawei P70, анонсировать которые компания планирует в начале следующего года. В свою очередь, 7-нм чип Kirin 9000S используется в последних смартфонах серии Mate 60.

Напомним, что в 2023 году компании Huawei, несмотря на санкции США, удалось создать 7-нм процессор ARM Kirin 9000S, производством которого занималась корпорация Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Чип был обнаружен в Huawei Mate 60. Данный смартфон побил рекорды продаж в Китае.

Хотя Kirin 9000S по некоторым показателям проигрывал чипам от Qualcomm или MediaTek, он все же обладал неплохими характеристиками, учитывая возможности SMIC.

Ранее сообщали о том, что американские чиновники усмотрели угрозу в аккумуляторах китайского производства CATL и приказали отключить их от объекта, расположенного на базе Корпуса морской пехоты Северной Каролины Кэмп-Лежен.