Санкції США — не перешкода. У Китаї випустили потужний 5-нм процесор Kirin 9006С

Флагмани серії смартфонів Huawei P70, анонс яких заплановано на 2024 рік, працюватимуть на базі нового потужного 5-нм чипа Kirin.

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Китайський виробник Huawei випустив новий 5-нм чип Kirin 9006C SoC, незважаючи на санкції США. Ним уже оснастили ноутбук Huawei Qingyun L540, і це не межа, повідомляє Gizmochina.

Санкції США серйозно вплинули на роботу і розвиток технологічного сектору Китаю, особливо таких брендів, як Huawei, які сильно залежать від американських комплектуючих і технологій загалом. Завдяки санкціям було обмежено доступ до напівпровідників американського виробництва Qualcomm. Дефіцит відчула на собі буквально кожна китайська фірма, що працює у сфері електроніки та обчислень. Процесор Kirin 9000S був, так би мовити, "першою ластівкою". Тепер Huawei розширюватиме продуктову лінійку завдяки випуску SoC Kirin 9006C.

Новий процесор може похвалитися вісьмома ядрами ARM (чотири A77 і чотири A55) з максимальною тактовою частотою 3,13 ГГц. Хоча характеристики можуть здатися не такими вже й приголомшливими, але справжньою родзинкою є 5-нм техпроцес, що є справжнім досягненням Huawei, незважаючи на санкції США. Очікується, що Kirin 9006C вироблятимуть на заводі SMIC, як і Kirin 9000S.

Згідно з чутками, на базі нового потужного 5-нм чипа Kirin працюватимуть флагмани серії смартфонів Huawei P70, анонсувати які компанія планує на початку наступного року. Своєю чергою, 7-нм чип Kirin 9000S використовується в останніх смартфонах серії Mate 60.

Нагадаємо, що 2023 року компанії Huawei, незважаючи на санкції США, вдалося створити 7-нм процесор ARM Kirin 9000S, виробництвом якого займалася корпорація Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Чип було виявлено в Huawei Mate 60. Цей смартфон побив рекорди продажів у Китаї.

Хоча Kirin 9000S за деякими показниками програвав чипам від Qualcomm або MediaTek, він все ж мав непогані характеристики, враховуючи можливості SMIC.

Раніше повідомляли про те, що американські чиновники угледіли загрозу в акумуляторах китайського виробництва CATL і наказали відключити їх від об'єкта, розташованого на базі Корпусу морської піхоти Північної Кароліни Кемп-Лежен.