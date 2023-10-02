Никаких 7-нм не может быть: эксперты считают, что в Китае "подделали" процессор для Huawei

Хотя в тестах процессор Kirin 9000S ведет себя как чип с технологией 7-нм, но на самом деле он выполнен по 14-нм техпроцессу, считают исследователи.

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Скандальный процессор Kirin 9000S, которым Huawei громко ответила на санкции США в свой адрес, не может быть выполнен по технологии 7-нм. Так считает генеральный директор исследовательской фирмы Fomalhaut Techno Solutions Минатаке Митчеллом Кашио, его комментарий приводит издание South China Morning Post.

По словам г-на Кашио, Kirin 9000S сделан по 14-нм технологии, хотя в тестах показывает более высокую производительность. Вероятно, китайская фабрика SMIC применила технологии, чтобы приблизить характеристики к 7-нм процессорам, но технических возможностей для полноценного производства чипов такого качества у предприятия попросту нет. В свою очередь, отраслевой эксперт из Naura Technology Group, который отказался назвать свое имя изданию из-за деликатности вопроса, сказал, что многие эксперты в полупроводниковой промышленности так же, как и Кашио, считают, что у SMIC нет возможности масштабировать производство 7-нм чипов.

Внутренне устройство процессора Kirin 9000S Фото: baidu

В то время как разногласия по поводу усовершенствованного процессора серии Mate 60 Pro спровоцировали в Вашингтоне дискуссию о введении дальнейшего контроля как над Huawei, так и над SMIC, опрошенные изданием эксперты рынка полагают, что администрация Джо Байдена не захочет вводить новые ограничения на фоне продолжающихся усилий по улучшению американо-китайских отношений.

По мнению экспертов, способность Huawei сохранить положительную динамику продаж смартфонов 5G может сводиться к тому, как она сможет обеспечить стабильные поставки ключевых компонентов и как это можно сделать экономически эффективным способом. Дело в том, что компания до сих пор не достигла самообеспеченности в некоторых полупроводниковых компонентах, поскольку зависит от внешних поставщиков, включая японского поставщика фильтров Murata, американскую компанию GlobalFoundries и тайваньскую литейную компанию Win Semi.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае "слили" снимок скандального процессора Huawei. Судя по изображению, китайским инженерам удалось вместить в процессор даже модуль связи 5G и оснастить его высокопроизводительными ядрами, однако неизвестно, так ли это на самом деле.