США не уверены, что Китай сможет массово выпускать 7-нм чипы: каким будет следующий удар

Американские власти пытаются разобраться, использует ли Huawei американские технологии в смартфонах Mate 60 Pro и нужно ли вводить более жесткие санкции.

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Власти США считают, что Китай не может массово производить процессоры по технологии 7 нанометров, которые появились в смартфоне Mate 60 Pro, вопреки технологическим санкциям. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на министра торговли Джину Раймондо.

В сентябре Министерство торговли заявило, что работает над получением дополнительной информации "о характере и составе" процессора Kirin 9000s, который может нарушать торговые ограничения, поскольку он мог быть изготовлен по американской технологии. 19 сентября на слушании Комитета по науке в Палате представителей США Джина Раймондо заявила: пока "нет никаких доказательств", что у Китая есть производственные мощности для выпуска в больших масштабах процессоров Kirin 9000s, разработанных китайской компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Тем не менее, министр расстроена информацией о передовых смартфонах Huawei.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что правительство США пытается получить больше информации о чипе Huawei. В США должны знать — не использовались ли при его производстве американские технологии.

По данным Reuters, некоторые республиканцы призывают Министерство торговли полностью прекратить весь экспорт технологий в компании Huawei и SMIC. На прошлой неделе председатели комитетов палаты представителей по иностранным делам, энергетике и торговле, вооруженным силам и отдельным комитетам по Китаю призвали министерство торговли прекратить выдачу лицензий Huawei и SMIC и заявили, что призывают к дополнительному давлению со стороны США "и более эффективному экспортному контролю над поддержанием этих санкций". Однако Джина Раймондо никак пока не комментирует такие призывы.

Вот уже четвертый год США ограничивают доступ Huawei к некоторым инструментам для производства чипов, назвав компанию угрозой безопасности и обвиняя в шпионаже. Смартфоны Huawei остались без поддержки сервисов Google и ей пришлось продать свой бренд HONOR, чтобы хотя бы этот модельный ряд смог получать сервисы от американского поисковика.

Ранее Фокус сообщал, что "отмена" Huawei и ZTE может обойтись Украине в миллиарды долларов. Оборудование будут "вымывать" естественным путем эволюции и модернизации на другие бренды.