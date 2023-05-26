"Отмена" Huawei и ZTE может обойтись Украине в миллиарды долларов: мнение эксперта
В совете по Нацбезопасности и обороне рассматривают рекомендацию о запрете использования китайских технологий для операторов и провайдеров.
Как известно, Китай не первый раз обвиняют в попытках шпионажа с помощью своего телекоммуникационного оборудования. США активно вводит санкции против китайских компаний, а Huawei пострадала от американских санкций больше всего. Европа тоже активно поднимает вопрос о замене телекоммуникационного оборудования КНР на проверенных временем, пусть и более дорогих, поставщиков — Nokia и Ericsson. В связи с этим СНБО прислал запрос в Минцифры о подобной ситуации с телеком-оборудованием в Украине.
Медиа Dev.ua опубликовало интервью с директором департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрием Мациком на тему восстановления инфраструктуры после атак ВС РФ.
Китая подмял под себя сети Украины
На конференции НКЕК операторы не скрывали, что украинский телеком строился не без китайских технологий. Причина проста: удобоваримая цена. Нужно учитывать и то, что телекоммуникационные сети не строятся по щелчку пальцев – это многолетний путь внедрения, и раньше в сотрудничестве с Китаем никто не видел никаких опасностей, даже в США и Европе.
В итоге оказалось, что почти 70% украинских сетей (операторов и провайдеров) так или иначе содержат в себе китайские комплектующие от Huawei и ZTE. При этом, их выбирали не только из-за более низкой стоимости и комфортных "длинных кредитов". Просто операторы никогда не строят свою сеть только на продукции одного бренда. "Для диверсификации рисков используют различные модули разных производителей", — говорит Юрий Мацик. "Например, у "Киевстара" радиомодули могут быть от Huawei, а ядро от Ericsson".
"Укртелеком" много лет назад подписал выгодный контракт с ChinaBank на закупку оборудования Huawei. Китай всегда умел предложить выгодные условия и подкупал "длинной рассрочкой", а в конкурентной среде быстрая модернизация очень важна.
Два варианта "отмены" Huawei и ZTE
По словам Юрия Мацика, в Минцифры понимают, что с китайское телекоммуникационное оборудованием не стоит использовать для обеспечения функционирования государственной связи. "В этой сфере не должно быть даже намека на какой-либо даже гипотетический риск", — говорит Юрий.
Если, к примеру, завтра СНБО примет решение запретить оборудование КНР в госорганах, то тогда придется срочно все демонтировать и переходить на европейских поставщиков. Технически это не так сложно, главный вопрос в финансах.
Если говорить о частных компаниях и предприятиях, то тут возможны два варианта: полный запрет и "постепенная отмена".
В первом случае все провайдеры и операторы должны будут избавиться от китайского оборудования, но это вряд ли возможно, потому что на это придется потратить не один миллиард долларов.
А второй случай более реалистичный и не такой болезненный – постепенный отказ от продукции КНР. Частным предприятиям будет разрешено оставить все, как есть, но следующие закупки должны будут производиться от европейских поставщиков. Сети постоянно требуют обновления "железа", а значит, через несколько лет, китайское оборудование будет "вымыто" естественным образом.
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