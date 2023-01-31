В США могут "сокрушить" Huawei: каковы будут последствия для Китая и России

Белый дом может нанести последний и самый мощный санкционный удар по китайскому производителю телекоммуникационного оборудования.

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Администрация Президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного отключения китайского телекоммуникационного гиганта Huawei от поставщиков из США, пишет The Wall Street Journal. В качестве аргумента говорится о соображениях национальной безопасности.

Это будет последний удар по китайской компании, которая уже четвертый год находится под американскими санкциями начиная еще с времен президентства Трампа, когда Huawei запретили использовать в своих смартфонах сервисы Google. Впрочем, до последнего времени Министерство торговли США в исключительных случаях разрешало продавать компании технологии, которые не имеют критического значения для безопасности Америки.

Администрация Байдена сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы больше не выдавать такие лицензии, хотя решение пока еще не принято.

Именно из-за американских санкций у Huawei до сих пор нет смартфона с поддержкой технологии 5G, поскольку действует запрет на продажу для компании самых современных чипов. Это повлияло на успешность продаж смартфонов Huawei на родном китайском рынке. Еще пару лет назад компания занимала там лидирующие позиции, а теперь не входит даже в пятерку лучших. А полное отключение от технологий из США может полностью погубить Huawei, оборудованием которой пользуются в самом Китае и в России.

По данным источников издания, чиновники США непрозрачно намекнули производителям чипов Qualcomm и Intel, которые все еще продолжают поставлять свою продукцию для Huawei, что пришло время свернуть свои отношения с китайской корпорацией.

Самое интересное, что и в Министерстве торговле США и в представительствах всех перечисленных выше компаний, в том числе и в Huawei, отказались прокомментировать эту тему для журналистов.

Ранее Фокус писал, что КНР продолжает использовать чипы из стран Запада для своих ядерных разработок, несмотря на санкции, которые китайские ученые умудряются обходить.