У США можуть "знищити" Huawei: які будуть наслідки для Китаю та Росії

Білий дім може завдати останній і найпотужніший санкційний удар по китайському виробнику телекомунікаційного обладнання.

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Адміністрація Президента США Джо Байдена розглядає можливість повного відключення китайського телекомунікаційного гіганта Huawei від постачальників із США, пише The Wall Street Journal. Як аргумент — ідеться про міркування національної безпеки.

Це буде останній удар по китайській компанії, яка вже четвертий рік перебуває під американськими санкціями, починаючи ще з часів президентства Трампа, коли Huawei заборонили використовувати у своїх смартфонах сервіси Google. Утім, досі Міністерство торгівлі США у виняткових випадках дозволяло продавати компанії технології, які не мають критичного значення для безпеки Америки.

Адміністрація Байдена зараз розглядає питання про те, щоб більше не видавати такі ліцензії, хоча рішення поки що не ухвалене.

Саме через американські санкції Huawei досі не має смартфона з підтримкою технології 5G, оскільки діє заборона на продаж для компанії найсучасніших чіпів. Це вплинуло на успішність продажу смартфонів Huawei на рідному китайському ринку. Ще кілька років тому компанія займала там лідерські позиції, а тепер не входить навіть до п'ятірки найкращих. А повне відключення від технологій із США може повністю занапастити Huawei, обладнанням якої користуються в самому Китаї та в Росії.

За даними джерел видання, чиновники США непрозоро натякнули виробникам чипів Qualcomm та Intel, які все ще продовжують постачати свою продукцію для Huawei, що настав час завершити свої відносини з китайською корпорацією.

Найцікавіше, що й у Міністерстві торгівлі США та в представництвах усіх перелічених вище компаній, у тому числі й у Huawei, відмовилися прокоментувати цю тему для журналістів.

Раніше Фокус писав, що КНР продовжує використовувати чипи з країн Заходу для своїх ядерних розробок попри санкції, які китайські вчені примудряються оминати.