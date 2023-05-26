"Скасування" Huawei та ZTE може коштувати Україні мільярди доларів: думка експерта
У раді з Нацбезпеки та оборони розглядають рекомендацію щодо заборони використання китайських технологій для операторів та провайдерів.
Як відомо, Китай не вперше звинувачують у спробах шпигунства за допомогою свого телекомунікаційного обладнання. США активно запроваджують санкції проти китайських компаній, а Huawei постраждала від американських санкцій найбільше. Європа також активно порушує питання про заміну телекомунікаційного обладнання КНР на перевірених часом, хай і дорожчих, постачальників — Nokia та Ericsson. У зв'язку з цим РНБО надіслала запит до Мінцифри про таку ситуацію з телеком-обладнанням в Україні.
Медіа Dev.ua опублікувало інтерв'ю з директором департаменту розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрієм Мациком на тему відновлення інфраструктури після атак ЗС РФ.
Китаю підім'яв під себе мережі України
На конференції НКЕК оператори не приховували, що український телеком будувався не без китайських технологій. Причина проста: вигідна ціна. Потрібно враховувати й те, що телекомунікаційні мережі не будуються миттєво – це багаторічний шлях впровадження, і раніше у співпраці з Китаєм ніхто не бачив жодних небезпек, навіть у США та Європі.
У результаті виявилося, що майже 70% українських мереж (операторів та провайдерів) так чи інакше містять у собі китайські комплектуючі від Huawei та ZTE. При цьому їх обирали не лише через нижчу вартість і комфортні "довгі кредити". Просто оператори ніколи не будують своєї мережі тільки на продукції одного бренду. "Для диверсифікації ризиків використовують різні модулі різних виробників", — каже Юрій Мацик. "Наприклад, "Київстар" може мати радіомодулі від Huawei, а ядро від Ericsson".
"Укртелеком" багато років тому підписав вигідний контракт із ChinaBank на закупівлю обладнання Huawei. Китай завжди вмів запропонувати вигідні умови й підкуповував "довгою розстрочкою", а в конкурентному середовищі швидка модернізація дуже важлива.
Два варіанти "скасування" Huawei та ZTE
За словами Юрія Мацика, у Мінцифри розуміють, що китайське телекомунікаційне обладнання не варто використовувати для забезпечення функціонування державного зв'язку. "У цій сфері не має бути навіть натяку на якийсь навіть гіпотетичний ризик", — каже Юрій.
Якщо, наприклад, завтра РНБО ухвалить рішення заборонити обладнання КНР у держорганах, тоді доведеться терміново все демонтувати та переходити на європейських постачальників. Технічно це не так складно, головне питання у фінансах.
Якщо говорити про приватні компанії та підприємства, то тут можливі два варіанти: повна заборона та "поступове скасування".
У першому випадку всі провайдери та оператори повинні позбавитися китайського обладнання, але це навряд чи можливо, тому що на це доведеться витратити не один мільярд доларів.
А другий варіант більш реалістичний і не такий болісний – поступова відмова від продукції КНР. Приватним підприємствам буде дозволено залишити все, як є, але наступні закупівлі повинні будуть проводитися від європейських постачальників. Мережі постійно вимагають оновлення "заліза", а отже, через кілька років, китайське обладнання буде "вимито" природним чином.
Раніше Фокус писав, що США можуть остаточно "зламати" Huawei: які будуть наслідки для Китаю та Росії.