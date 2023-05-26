"Скасування" Huawei та ZTE може коштувати Україні мільярди доларів: думка експерта

У раді з Нацбезпеки та оборони розглядають рекомендацію щодо заборони використання китайських технологій для операторів та провайдерів.

Related video

Як відомо, Китай не вперше звинувачують у спробах шпигунства за допомогою свого телекомунікаційного обладнання. США активно запроваджують санкції проти китайських компаній, а Huawei постраждала від американських санкцій найбільше. Європа також активно порушує питання про заміну телекомунікаційного обладнання КНР на перевірених часом, хай і дорожчих, постачальників — Nokia та Ericsson. У зв'язку з цим РНБО надіслала запит до Мінцифри про таку ситуацію з телеком-обладнанням в Україні.

Медіа Dev.ua опублікувало інтерв'ю з директором департаменту розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрієм Мациком на тему відновлення інфраструктури після атак ЗС РФ.

виявляється 70% мережевого обладнання в Україні з Китаю. Фото: Скриншот из Telegram

Китаю підім'яв під себе мережі України

На конференції НКЕК оператори не приховували, що український телеком будувався не без китайських технологій. Причина проста: вигідна ціна. Потрібно враховувати й те, що телекомунікаційні мережі не будуються миттєво – це багаторічний шлях впровадження, і раніше у співпраці з Китаєм ніхто не бачив жодних небезпек, навіть у США та Європі.

У результаті виявилося, що майже 70% українських мереж (операторів та провайдерів) так чи інакше містять у собі китайські комплектуючі від Huawei та ZTE. При цьому їх обирали не лише через нижчу вартість і комфортні "довгі кредити". Просто оператори ніколи не будують своєї мережі тільки на продукції одного бренду. "Для диверсифікації ризиків використовують різні модулі різних виробників", — каже Юрій Мацик. "Наприклад, "Київстар" може мати радіомодулі від Huawei, а ядро від Ericsson".

"Укртелеком" багато років тому підписав вигідний контракт із ChinaBank на закупівлю обладнання Huawei. Китай завжди вмів запропонувати вигідні умови й підкуповував "довгою розстрочкою", а в конкурентному середовищі швидка модернізація дуже важлива.

Директор департаменту розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик Фото: Минцифры

Два варіанти "скасування" Huawei та ZTE

За словами Юрія Мацика, у Мінцифри розуміють, що китайське телекомунікаційне обладнання не варто використовувати для забезпечення функціонування державного зв'язку. "У цій сфері не має бути навіть натяку на якийсь навіть гіпотетичний ризик", — каже Юрій.

Якщо, наприклад, завтра РНБО ухвалить рішення заборонити обладнання КНР у держорганах, тоді доведеться терміново все демонтувати та переходити на європейських постачальників. Технічно це не так складно, головне питання у фінансах.

Якщо говорити про приватні компанії та підприємства, то тут можливі два варіанти: повна заборона та "поступове скасування".

У першому випадку всі провайдери та оператори повинні позбавитися китайського обладнання, але це навряд чи можливо, тому що на це доведеться витратити не один мільярд доларів.

А другий варіант більш реалістичний і не такий болісний – поступова відмова від продукції КНР. Приватним підприємствам буде дозволено залишити все, як є, але наступні закупівлі повинні будуть проводитися від європейських постачальників. Мережі постійно вимагають оновлення "заліза", а отже, через кілька років, китайське обладнання буде "вимито" природним чином.

Раніше Фокус писав, що США можуть остаточно "зламати" Huawei: які будуть наслідки для Китаю та Росії.