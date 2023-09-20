США не впевнені, що Китай зможе масово випускати 7-нм чипи: яким буде наступний удар

Американська влада намагається розібратися, чи використовує Huawei американські технології в смартфонах Mate 60 Pro і чи потрібно запроваджувати більш жорсткі санкції.

Related video

Влада США вважає, що Китай не може масово виробляти процесори за технологією 7 нанометрів, які з'явилися в смартфоні Mate 60 Pro, всупереч технологічним санкціям. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на міністра торгівлі Джину Раймондо.

У вересні Міністерство торгівлі заявило, що працює над отриманням додаткової інформації "про характер і склад" процесора Kirin 9000s, який може порушувати торговельні обмеження, оскільки він міг бути виготовлений за американською технологією. 19 вересня на слуханні Комітету з питань науки в Палаті представників США Джина Раймондо заявила: поки що "немає жодних доказів", що у Китаю є виробничі потужності для випуску у великих масштабах процесорів Kirin 9000s, розроблених китайською компанією Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Проте міністр засмучена інформацією про передові смартфони Huawei.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що уряд США намагається отримати більше інформації про чіп Huawei. У США мають знати — чи не використовували при його виробництві американські технології.

За даними Reuters, деякі республіканці закликають Міністерство торгівлі повністю припинити весь експорт технологій у компанії Huawei та SMIC. Минулого тижня голови комітетів палати представників із закордонних справ, енергетики та торгівлі, збройних сил та окремих комітетів з питань Китаю закликали міністерство торгівлі припинити видачу ліцензій Huawei та SMIC і заявили, що закликають до додаткового тиску з боку США "та ефективнішого експортного контролю над підтриманням цих санкцій". Однак Джина Раймондо ніяк поки що не коментує такі заклики.

Ось уже четвертий рік США обмежують доступ Huawei до деяких інструментів для виробництва чипів, назвавши компанію загрозою безпеці та звинувачуючи в шпигунстві. Смартфони Huawei залишилися без підтримки сервісів Google і їй довелося продати свій бренд HONOR, щоб хоча б цей модельний ряд зміг отримувати сервіси від американського пошуковика.

Раніше Фокус повідомляв, що "скасування" Huawei та ZTE може обійтися Україні в мільярди доларів. Устаткування будуть "вимивати" природним шляхом еволюції та модернізації на інші бренди.