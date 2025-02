Біля берегів омріяного Тайваню. Штучні острови Китаю — вулики для винищувачів НВАК

Китай розміщує винищувачі J-16 у Південно-Китайському морі в очевидній спробі встановити контроль над цим регіоном.

"Наближається час, коли під фіговим листком звичайних навчань ховатиметься оперативна загроза". Ці слова належать адміралу США Семюелю Папаро, нинішньому голові Індо-Тихоокеанського командування США (INDOPACOM).

Фокус переклав статтю Брендона Дж. Вайхерта про геополітичні амбіції Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Адмірал має рацію. Постійні нальоти китайських військових літаків на Тайвань, безперервна імітація блокади ключових водних шляхів навколо Тайваню, ракетні навчання, які здаються нескінченними, — все це спрямоване на одне: нормалізувати ворожі наміри Китаю та вимотати тайванців, водночас привчаючи американських союзників Тайваню (та й увесь світ) до присутності величезної кількості китайських військ так близько від острова.

Але Китай не обмежується тільки грою м'язами біля берегів такого бажаного Тайваню. Протягом десятиліть китайці поширювали свій вплив на весь Індо-Тихоокеанський регіон, зокрема й на Парацельські острови в Південно-Китайському морі. Контроль над Південно-Китайським морем — це ключовий крок до можливості нападу на Тайвань. Якщо китайські військові зможуть контролювати Південно-Китайське море, південні підходи до Тайваню також опиняться в їхніх руках.

Льотчики Повітряних сил НВАК Фото: VPK.name

Схоже, що китайці зміцнили свої позиції на Парацельських островах, розмістивши там групу своїх бойових літаків J-16. Генерал армії США Дуглас Макартур одного разу назвав Тайвань "непотоплюваним авіаносцем Америки". Китайці дотримуються аналогічної думки про рукотворні острови, які вони побудували на вершинах коралових атолів і рифових шельфів у геостратегічних місцях, таких як Парацельські острови.

Що це означає?

Розміщення військових літаків Shenyang J-16 на Парацельських островах доповнює інші кроки китайців у цьому регіоні за останнє десятиліття, спрямовані на встановлення контролю. У цьому регіоні зосереджена істотна частина китайських засобів відмови/заперечення доступу (A2/AD). A2/AD дозволяє Китаю перешкоджати основним інструментам проєктування сили Сполучених Штатів — насамперед авіаносцям. Відтоді як у цьому регіоні було встановлено першу хвилю засобів A2/AD, Китай розгорнув тут сучасні радари і навіть гіперзвукову зброю, щоб посилити свою позицію A2/AD у регіоні.

Тепер Китай розміщує свої J-16 в очевидній спробі встановити ще більший контроль над регіоном і дати зрозуміти американцям, що їхні авіаносці та інші надводні військові кораблі стануть легкими цілями. Чи дійде цей сигнал до президента Трампа чи ні — це вже інше питання. Але китайці точно знають, що вони роблять. Якщо їм вдасться утримати Південно-Китайське море і зміцнити свої позиції в ньому, китайці зможуть встановити повне панування над ескалацією в регіоні на випадок неминучої блокади Тайваню та/або вторгнення.

Усе про китайський винищувач Shenyang J-16

Хоча винищувачі Шеньянської авіабудівної корпорації (ШАК) не настільки досконалі, як інші китайські військові літаки, зокрема Chengdu J-20 "Mighty Dragon", J-16 не має нічого спільного з ними. Він заснований на старішому китайському літаку J-11, який сам був створений на базі старого радянського Су-27. У J-16 також присутні елементи російського Су-30МКК, що розширює його багатоцільові можливості.

J-16 оснащений двома турбогвинтовими форсажними двигунами Shenyang WS-10B, кожен з яких забезпечує тягу близько 13600 кг/с на форсажі. Що стосується виявлення противника, то J-16 оснащений радаром з активною електронною скануючою решіткою (AESA). Цей бойовий птах може розвивати максимальну швидкість у 2 Маха, а радіус його бойового застосування становить близько 1500 км. Дальність польоту можна збільшити, якщо встановити зовнішні паливні баки (хоча в цьому разі літак буде легше помітити на екранах ворожих радарів).

Китайський винищувач Shenyang J-16 Фото: Соцмережi

J-16 може нести до 12 тонн озброєння, включно з різними ракетами класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня" (наприклад, PL-10, PL-15 — "повітря-повітря"), бомбами і низкою інших боєприпасів.

J-16 уже стали бичем багатьох американських військових льотчиків. Хоча американські та китайські льотчики (на щастя) не воювали з 1953 року, льотчикам Пекіна дозволено і навіть заохочується вкрай ризикована поведінка щодо літаків і персоналу Сполучених Штатів. Наприклад, у травні 2023 року літак J-16 виконав так званий "барабанний" маневр, під час якого винищувач підходить дуже близько до ворожого літака і стукає своїм корпусом об його корпус, створюючи гучний звук "бам!". Цей маневр є вкрай провокаційним, не кажучи вже про небезпеку, і може призвести до великого дипломатичного інциденту.

Присутність цих літаків на Парацельських островах, поряд з усією іншою військовою технікою, вказує на те, що Сі перейшов до сильного тиску на Тайвань. Адмірал Папаро абсолютно правий.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.