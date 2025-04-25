Бывшая и нынешняя: "свадьбу" мужчины с двумя женщинами отменили по просьбе полиции

В Китае отменили свадьбу мужчины с двумя женщинами после того, как фото с приглашением и именами двух невест распространилось по сети. Фотография вызвала бурную реакцию в обществе и в дело вмешалась полиция.

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Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается, что публикация с приглашением на свадьбу, на котором был изображен мужчина в классическом черном костюме в компании двух женщин в свадебных платьях, завирусилась в китайских социальных сетях. На фото были указаны имена всех трех молодоженов, адрес элитного ресторана в городе Биджи, где должно было состояться мероприятие, и время — вторая половина дня 19 апреля.

Приглашение на свадьбу мужчины с двумя невестами вызвало возмущение в китайском обществе Фото: 2sao.vn

"Этому парню наверняка позавидуют многие мужчины. Как же ему повезло!" — передают журналисты шутку одного из пользователей социальных сетей.

По словам авторов статьи, знакомый с ситуацией человек утверждает, что одна из невест — бывшая жена мужчины, а другая — его нынешняя девушка.

В местном участке полиции подтвердили, что одна из женщин является бывшей женой жениха, и объяснили, что распространенное в соцсетях приглашение было частью розыгрыша. Однако после вмешательства полиции свадебная церемония была отменена.

Герой фотографии сказал, что планирует в ближайшее время зарегистрировать брак со своей девушкой.

Журналисты отмечают, что в Китае запрещено двоеженство, однако неизвестно, получат ли мужчина и две его "невесты" наказание за свою выходку. Впрочем банкетный центр 17 апреля обнародовал заявление о прекращении бронирования свадебных событий.

"Когда мы получили бронирование, мы не знали, что речь идет о свадьбе трех человек. Из-за большого внимания общественности, которое оно привлекло, мы поняли, что это было довольно нетрадиционно. Наше руководство решило отменить бронирование, поскольку оно не соответствует закону", — отметили представители заведения в своем заявлении.

Ван Данни, юрист пекинской юридической фирмы Чжун Вэнь, рассказал, что такой розыгрыш в Китае может наказываться штрафом и даже быть основанием для задержания его участников, поскольку нарушает общественный порядок и вызывает социальные возмущения.

Журналисты вспомнили случай в Китае 2022 года, когда мужчина ради просмотров в сети опубликовал фотографии со своей женой и ее близкой подругой и заверил, что собирается сыграть свадьбу с обеими женщинами. Он был наказан за нарушение общественного порядка, хотя подробности наказания не сообщались.

Напомним, Фокус 24 апреля писал о женщине, которая получила обручальное кольцо мечты после того, как от кольца отказалась невеста ее соседа.

Также 24 апреля издание SCMP рассказывало, что на Тайване начальница выдала 19-летней сотруднице мешок монет в качестве зарплаты после увольнения, чтобы наказать ее за "неуважительное поведение".