Женщина получила кольцо мечты благодаря отказу невесты соседа-миллионера (фото)

Мать троих детей из Флориды (США) получила кольцо своей мечты после того, как невеста ее соседа посчитала украшение "не своим стилем". Оно оказалось точного размера и было продано за символическую сумму.

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Об этом пользовательница с ником Lonely-ex-cult-girl рассказала на популярном форуме Reddit.

Люди со всего мира умиляются трогательной историей из Флориды (США), где мать троих детей получила кольцо своей мечты благодаря отказу невесты соседа-миллионера.

Женщина описала свою жизнь как сцену из мультфильма Pixar "Вверх", ведь их маленький старенький дом оказался в окружении роскошных вилл на юго-западе Флориды.

Американка также рассказала, что вышла замуж в 19 лет, и тогда у них с мужем не было возможности купить дорогое обручальное кольцо. С тех пор прошло 12 лет, и все это время она мечтала об украшении с бриллиантом изумрудной огранки — утонченной, прямоугольной формы.

Мечта неожиданно воплотилась в реальность. Сосед, чье имение сейчас выставлено на продажу за 2,2 миллиона долларов, приобрел кольцо, но его невеста, увидев украшение, сказала, что "это не ее стиль". Именно тогда женщина решилась предложить свои сбережения — 400 долларов, которые она откладывала в ящике для носков. К ее удивлению, мужчина согласился.

"Я не могла поверить своим глазам — кольцо оказалось моего размера, 4,5. Это был знак. 1,62 карата, цвет H, чистота VS1. Я и не знала, что это значит, пока не получила сертификат подлинности", — написала она.

Женщина предложила 400 долларов за кольцо, и миллионер согласился Фото: Reddit

Кольцо оказалось не только редким, но и идеальным визуально: классическое серебряное кольцо с единственным бриллиантом изумрудной огранки. Именно таким женщина и представляла его в мечтах.

Пользователи форума были поражены подарком.

"Это потрясающе! Прямо как сцена из романтической комедии" — написала одна пользовательница.

Другие уточнили, что цвет H означает почти бесцветный камень, а чистота VS1 — очень незначительные включения, не видимые невооруженным глазом, что делает кольцо действительно высокого качества. Некоторые называли это "кармической наградой" за годы самоотверженности и трудной жизни.

"Ты заслужила это кольцо. Это история о том, как правильные вещи находят своих людей", — написал еще один пользователь.

Сама героиня призналась, что до сих пор не верит в случившееся.

"Я не думала, что когда-либо смогу позволить себе такое кольцо. Жить рядом с миллионерами наконец-то принесло дивиденды, ха-ха", — добавила она.

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