Жінка отримала обручку мрії завдяки відмові нареченої сусіда-мільйонера (фото)

Мати трьох дітей із Флориди (США) отримала каблучку своєї мрії після того, як наречена її сусіда вирішила, що прикраса "не в її стилі". Вона виявилася точного розміру і була продана за символічну суму.

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Про це користувачка з ніком Lonely-ex-cult-girl розповіла на популярному форумі Reddit.

Люди з усього світу розчулюються зворушливою історією з Флориди (США), де мати трьох дітей отримала обручку своєї мрії завдяки відмові нареченої сусіда-мільйонера.

Жінка описала своє життя як сцену з мультфільму Pixar "Вгору", адже їхній маленький старенький будинок опинився в оточенні розкішних вілл на південному заході Флориди.

Американка також розповіла, що вийшла заміж у 19 років, і тоді в них із чоловіком не було можливості купити дорогу обручку. Відтоді минуло 12 років, і весь цей час вона мріяла про прикрасу з діамантом смарагдового ограновування — витонченої, прямокутної форми.

Мрія несподівано втілилася в реальність. Сусід, чий маєток зараз виставлено на продаж за 2,2 мільйона доларів, придбав каблучку, але його наречена, побачивши прикрасу, сказала, що "це не її стиль". Саме тоді жінка наважилася запропонувати свої заощадження — 400 доларів, які вона відкладала в шухляді для шкарпеток. На її здивування, чоловік погодився.

"Я не могла повірити своїм очам — каблучка виявилася мого розміру, 4,5. Це був знак. 1,62 карата, колір H, чистота VS1. Я й не знала, що це означає, поки не отримала сертифікат справжності", — написала вона.

Жінка запропонувала 400 доларів за каблучку, і мільйонер погодився Фото: Reddit

Каблучка виявилася не тільки рідкісною, а й ідеальною візуально: класична срібна каблучка з єдиним діамантом смарагдового ограновування. Саме такою жінка й уявляла її в мріях.

Користувачі форуму були вражені подарунком.

"Це приголомшливо! Прямо як сцена з романтичної комедії" — написала одна користувачка.

Інші уточнили, що колір H означає майже безбарвний камінь, а чистота VS1 — дуже незначні включення, не видимі неозброєним оком, що робить каблучку справді високої якості. Дехто називав це "кармічною нагородою" за роки самовідданості та важкого життя.

"Ти заслужила цю каблучку. Це історія про те, як правильні речі знаходять своїх людей", — написав ще один користувач.

Сама героїня зізналася, що досі не вірить у те, що трапилося.

"Я не думала, що коли-небудь зможу дозволити собі таку каблучку. Жити поруч із мільйонерами нарешті принесло дивіденди, ха-ха", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що лев "увірвався" на весілля закоханої пари. У Флориді (США) закохані відсвяткували весілля в зоопарку, де несподіваним гостем на церемонії став небезпечний звір, який спостерігав за гостями крізь скло нового вольєра.

Також стало відомо, що батько сказав дочкам, що любить їх однаково, але фото на холодильнику доводять зворотне. Майже всі знімки на ньому присвячені лабрадору на прізвисько Магнус.