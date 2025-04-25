Колишня та нинішня: "весілля" чоловіка з двома жінками скасували на прохання поліції

У Китаї скасували весілля чоловіка з двома жінками після того, як фото із запрошенням й іменами двох наречених поширилося мережею. Світлина викликала бурхливу реакцію в суспільстві й у справу втрутилася поліція.

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Про це пише South China Morning Post.

Повідомляється, що публікація із запрошенням на весілля, на якому був зображений чоловік в класичному чорному костюмі в компанії двох жінок у весільних сукнях, завірусилася в китайських соціальних мережах. На фото були вказані імена всіх трьох молодят, адреса елітного ресторану в місті Біджі, де мав відбутися захід, і час — друга половина дня 19 квітня.

Запрошення на весілля чоловіка з двома нареченими викликало обурення в китайському суспільстві Фото: 2sao.vn

"Цьому хлопцеві напевно позаздрить багато чоловіків. Як же йому пощастило!" — передають журналісти жарт одного з користувачів соціальних мереж.

За словами авторів статті, знайома з ситуацією людина стверджує, що одна з наречених — колишня дружина чоловіка, а інша — його нинішня дівчина.

В місцевій дільниці поліції підтвердили, що одна з жінок є колишньою дружиною нареченого, та пояснили, що поширене в соцмережах запрошення було частиною розіграшу. Проте після втручання поліції весільну церемонію було скасовано.

Герой світлини сказав, що планує найближчим часом зареєструвати шлюб зі своєю дівчиною.

Журналісти зазначають, що в Китаї заборонено двоєженство, проте невідомо, чи отримають чоловік і дві його "наречені" покарання за свою витівку. Втім банкетний центр 17 квітня оприлюднив заяву про припинення бронювання весільних подій.

"Коли ми отримали бронювання, ми не знали, що йдеться про весілля трьох осіб. Через велику увагу громадськості, яке воно привернуло, ми зрозуміли, що це було досить нетрадиційно. Наше керівництво вирішило скасувати бронювання, оскільки воно не відповідає закону", — зазначили представники закладу у своїй заяві.

Ван Данні, юрист пекінської юридичної фірми Чжун Вень, розповів, що такий розіграш у Китаї може каратися штрафом і навіть бути підставою для затримання його учасників, оскільки порушує громадський порядок і спричиняє соціальні збурення.

Журналісти пригадали випадок у Китаї 2022 року, коли чоловік заради переглядів у мережі опублікував світлини зі своєю дружиною та її близькою подругою і запевнив, що збирається зіграти весілля з обома жінками. Його було покарано за порушення громадського порядку, хоча подробиці покарання не повідомлялися.

Нагадаємо, Фокус 24 квітня писав про жінку, яка отримала обручку мрії після того, як від персня відмовилася наречена її сусіда.

Також 24 квітня видання SCMP розповідало, що на Тайвані начальниця видала 19-річній співробітниці мішок монет як зарплату після звільнення, щоб покарати її за "неповажну поведінку".