Траса замість аеродрому: у Таїланді показали, як Gripen може злітати зі звичайної автодороги (відео)

На очах у сотень глядачів льотчик JAS 39 Gripen Королівських ВПС Таїланду показав майстер-клас, використавши як злітно-посадкову смугу цивільну асфальтну дорогу.

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Таїландське шосе 41, що проходить через провінцію Сураттані, ненадовго перетворилося на імпровізовану злітно-посадкову смугу для винищувача JAS 39 Gripen Королівських ВПС Таїланду. У соцмережах 27 лютого з'явилося відео, як шведський винищувач на очах у глядачів злітає зі звичайної чотирисмугової траси, а через кілька хвилин приземляється.

Цей маневр став демонстрацією рідкісної здатності Gripen оперувати поза традиційними аеродромами. У межах навчань винищувач був заправлений з мобільної паливозаправної установки, пройшов технічну перевірку і знову вирушив на завдання — і все це за лічені хвилини.

За інформацією західних оглядачів, навчання з використанням автотраси як злітно-посадкової смуги демонструють одну з ключових особливостей Gripen — здатність діяти в умовах зруйнованої інфраструктури. Ця концепція сягає корінням у військову доктрину Швеції часів холодної війни, коли в разі удару по авіабазах ВПС країни повинні були розосередитися по автодорогах.

Технічні особливості, що забезпечують такі можливості:

високо розташовані повітрозабірники, що запобігають потраплянню сміття з дороги у двигун;

посилене шасі, здатне витримувати посадку на нерівне покриття;

передкрилки, що забезпечують додаткову підйомну силу, скорочуючи довжину розбігу і посадки;

мінімальний час розгортання. Як показала демонстрація, наземні екіпажі можуть підготувати літак до вильоту за 10 хвилин.

Gripen у складі ВПС Таїланду

Поява Gripen у Таїланді стала наслідком модернізації національних ВПС, що розпочалася 2006 року. Країна шукала заміну застарілим F-5 Tiger і раннім версіям F-16, розглядаючи три варіанти:

JAS 39 Gripen (Швеція);

F-16 Block 50 (США);

Су-30МК (Росія).

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У 2008 році Бангкок вибрав Gripen, підписавши контракт із Saab на суму 600 мільйонів доларів на постачання шести літаків (чотири одномісних JAS 39C і два двомісних JAS 39D), а у 2010 році було зроблено додаткове замовлення ще на шість машин. Всі 12 винищувачів були доставлені в період з 2011 по 2013 рік і розміщені в 7-му авіакрилі ВПС Таїланду в Сураттані.

Вибір на користь Gripen був зумовлений не тільки технічними, а й політичними чинниками. Вашингтон не запропонував Таїланду новітні версії F-16, а Бангкок прагнув диверсифікації постачальників озброєнь.

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