Літаючий ядерний авіаносець. CL-1201 — зухвала мрія ВПС США

Американці не збиралися всерйоз будувати цей літак. Але якби все ж побудували, він став би найбільшою літаючою машиною з коли-небудь створених.

Літаючі авіаносці — не просто фантазія сценаристів "Доктора Хто" і "Месників" Marvel. Це реальна концепція, створена Сполученими Штатами в розпал холодної війни. У той напружений час американці постійно вигадували радикальні ідеї, щоб наздогнати і перегнати Радянський Союз. Ось тут-то і виникла концепція літака CL-1201, розроблена компанією Lockheed Martin.

Фокус переклав статтю Брендона Дж. Вайхерта про амбітну ідею американців створити літак CL-1201.

Завдяки розмаху крил у понад 340 метрів Lockheed CL-1201 став би найбільшим літаком із коли-небудь створених. Ах так, і ще він мав працювати на ядерному паливі.

Тепло, що виробляється реактором, забезпечувало б тягу повітря, усуваючи необхідність у традиційному паливі, яке в будь-якому разі стало б занадто дорогим для такого важкого літака, як CL-1201. Ядерна силова установка мала тримати літак у повітрі протягом 41 дня — передбачалося, що він приземлятиметься тільки заради свого екіпажу.

Технічні характеристики CL-1201

Згідно з планами компанії Lockheed, розмах крил CL-1201 мав становити 341 метр, довжина — 170 метрів, а вантажопідйомність — до 6 тисяч тонн. Літак мав вміщати екіпаж від 400 до 845 осіб. Що стосується бойових літаків на борту CL-1201, то до їх числа входив F-4 Phantom II, який на той час був основним багатоцільовим винищувачем для збройних сил США. Загалом на борту CL-1201 мало перебувати від 22 до 24 винищувачів. Деякі з цих літаків мали бути пристиковані під масивними крилами CL-1201. Інші розміщувалися б у внутрішніх ангарах.

Ідея створення CL-1201 полягала в тому, щоб надати Сполученим Штатам можливість проектувати військову міць у регіонах, недоступних для військово-морських або сухопутних сил. За часів холодної війни американці постійно турбувалися про те, що Радянський Союз заблокує доступ до їхніх сил у критично важливих регіонах. CL-1201 був здатний пробити радянську блокаду в разі конфлікту і завдати при цьому величезної шкоди ворогові.

До того ж літак мав стати мобільним командним центром. Хоча він і не був схожий на "Гелікаррієр" із фільму Marvel "Месники" 2012 року, він мав би такий самий вплив на стратегічну обстановку.

Розробка літака CL-1201 Фото: Pinterest

Якби американці просунулися у створенні CL-1201, це було б неймовірним інженерним подвигом і свідченням усього божевілля епохи холодної війни. Але Вашингтон ніяк не міг всерйоз зважитися на будівництво цього літака. Оскільки в CL-1201 використовувався ядерний реактор, існували реальні побоювання, що в разі пошкодження або падіння літак перетвориться на мініатюрну ядерну бомбу. Вартість однієї тільки побудови такого авіаносця була б величезною, не кажучи вже про вартість його обслуговування протягом багатьох років.

Ба більше, щоб надати літаку прийнятної аеродинаміки, потрібні були б спеціальні матеріали. Таких матеріалів ще не існувало в 1960-х роках, коли CL-1201 вперше задумали інженери Lockheed. І це не кажучи вже про складні операції, пов'язані із завданням забезпечення неймовірного 41-денного польоту нашого левіафана.

Фантастичний літак минулої епохи

Літак CL-1201 — один з улюбленців фанатів авіації часів холодної війни. Це нагадування про те, наскільки небезпечною була холодна війна і як відчайдушно цей великий ідеологічний конфлікт змушував працювати як фахівців зі стратегічного планування, так і інженерів. Навіть у сучасну високотехнологічну епоху такий проєкт видається вельми складним. Однак у 1960-ті роки він був би практично неможливим. Проте, це показує, наскільки зухвалими були мрії американців у ті часи.

Зараз, коли оборонно-промислова база США зруйнована вщент і перебуває під найсильнішим тиском, сумно, що жоден американський лідер навіть не думає про те, щоб створити такий літак. Коли CL-1201 був задуманий, існувала реальна можливість того, що цього птаха коли-небудь буде побудовано. Якби така пропозиція прозвучала сьогодні, її б підняли на сміх — незважаючи на те, що більша частина технологій, необхідних для функціонування такого літака, відтоді стала доступною.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.