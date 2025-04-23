Стюардеса розповіла, яку річ повинен мати при собі кожен пасажир (відео)
Аргентинська стюардеса Барбара Бачильєрі попередила туристів про приховані загрози, які підстерігають їх у, здавалося б, безпечних місцях.
Про це розповіла досвідчена бортпровідниця Барбара Бачильєрі в одному зі своїх відео в TikTok.
Літній сезон подорожей набирає обертів, а разом із ним зростає й активність злочинців в аеропортах і на борту літаків. Стюардеса Барбара Бачільєрі з Аргентини, відома в мережі як Barbie Bac, попередила туристів про приховані загрози, які чатують на них у, здавалося б, безпечних місцях.
За словами бортпровідниці, заповзятливі злодії не просто з'являються в аеропортах, а цілеспрямовано купують авіаквитки без наміру летіти, щоб проникнути за контрольно-пропускний пункт і отримати доступ до магазинів безмитної торгівлі та виходів на посадку. Там вони здійснюють крадіжки як у пасажирів, так і в пунктах продажу товарів, а потім зникають до вильоту рейсу.
"Аеропорт — це як маленьке місто, і, як у будь-якому місті, тут відбуваються злочини. Тільки помітити їх набагато складніше", — каже Бачильєрі.
Стюардеса стверджує, що деяких злодіїв уже не раз ловили на камери, а відео з ними викладали в TikTok і Instagram, але вони продовжують бродити терміналами як звичайні пасажири.
Крім фізичних крадіжок, загрожують і кіберзлочинці. USB-порти в аеропортах, попереджає Барбара, можуть бути заражені шкідливим ПЗ, здатним отримати доступ до ваших особистих даних.
За словами Барбари, навіть на борту літака пасажири не застраховані. Злочинці чекають, коли світло в салоні гасне і більшість людей засинає, щоб розкрити багажні полиці та вкрасти цінні речі: від готівки до електроніки.
На щастя, стюардеса поділилася і практичними порадами:
- Використовуйте особисті зарядні пристрої, не підключайте гаджети до незнайомих USB-портів;
- Носіть гаманці із захистом RFID для запобігання NFC-скімінгу;
- Завжди тримайте ручну поклажу закритою, навіть під час польоту;
- Не залишайте цінні речі без нагляду і будьте напоготові з надмірно доброзичливими незнайомцями;
- За найменшої підозри повідомляйте про ситуацію екіпажу.
"Безпека — це відповідальність кожного. Краще проявити обережність, ніж потім шкодувати", — підсумувала Барбара.
Раніше Фокус повідомляв, що жінку вигнали з літака через невдалий жарт. Слова про вибухівку обернулася для пасажирки допитом, двогодинною затримкою рейсу і довічним баном від авіакомпанії. Жінка заявила бортпровідниці, що в неї із собою бомба.
Також стало відомо, що чоловік помстився дівчині, яка вирушила в круїз без нього, "замінувавши" судно. Американець Джошуа Лоу надіслав послання, в якому стверджував, що на кораблі бомба.