Стюардеса розповіла, яку річ повинен мати при собі кожен пасажир (відео)

Аргентинська стюардеса Барбара Бачильєрі попередила туристів про приховані загрози, які підстерігають їх у, здавалося б, безпечних місцях.

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Про це розповіла досвідчена бортпровідниця Барбара Бачильєрі в одному зі своїх відео в TikTok.

Літній сезон подорожей набирає обертів, а разом із ним зростає й активність злочинців в аеропортах і на борту літаків. Стюардеса Барбара Бачільєрі з Аргентини, відома в мережі як Barbie Bac, попередила туристів про приховані загрози, які чатують на них у, здавалося б, безпечних місцях.

За словами бортпровідниці, заповзятливі злодії не просто з'являються в аеропортах, а цілеспрямовано купують авіаквитки без наміру летіти, щоб проникнути за контрольно-пропускний пункт і отримати доступ до магазинів безмитної торгівлі та виходів на посадку. Там вони здійснюють крадіжки як у пасажирів, так і в пунктах продажу товарів, а потім зникають до вильоту рейсу.

"Аеропорт — це як маленьке місто, і, як у будь-якому місті, тут відбуваються злочини. Тільки помітити їх набагато складніше", — каже Бачильєрі.

Стюардеса поділилася практичними порадами Фото: Jam Press

Стюардеса стверджує, що деяких злодіїв уже не раз ловили на камери, а відео з ними викладали в TikTok і Instagram, але вони продовжують бродити терміналами як звичайні пасажири.

Крім фізичних крадіжок, загрожують і кіберзлочинці. USB-порти в аеропортах, попереджає Барбара, можуть бути заражені шкідливим ПЗ, здатним отримати доступ до ваших особистих даних.

За словами Барбари, навіть на борту літака пасажири не застраховані. Злочинці чекають, коли світло в салоні гасне і більшість людей засинає, щоб розкрити багажні полиці та вкрасти цінні речі: від готівки до електроніки.

На щастя, стюардеса поділилася і практичними порадами:

Використовуйте особисті зарядні пристрої, не підключайте гаджети до незнайомих USB-портів;

Носіть гаманці із захистом RFID для запобігання NFC-скімінгу;

Завжди тримайте ручну поклажу закритою, навіть під час польоту;

Не залишайте цінні речі без нагляду і будьте напоготові з надмірно доброзичливими незнайомцями;

За найменшої підозри повідомляйте про ситуацію екіпажу.

"Безпека — це відповідальність кожного. Краще проявити обережність, ніж потім шкодувати", — підсумувала Барбара.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку вигнали з літака через невдалий жарт. Слова про вибухівку обернулася для пасажирки допитом, двогодинною затримкою рейсу і довічним баном від авіакомпанії. Жінка заявила бортпровідниці, що в неї із собою бомба.

Також стало відомо, що чоловік помстився дівчині, яка вирушила в круїз без нього, "замінувавши" судно. Американець Джошуа Лоу надіслав послання, в якому стверджував, що на кораблі бомба.